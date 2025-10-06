Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye' söyleşisi

        'Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye' söyleşisi

        Sanat eleştirmeni ve yazar Catherine Millet, İstanbul Modern'de devam eden "Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisine paralel olarak 8 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek söyleşide, sanatçıya dair kişisel anılarını ve sergiye ilişkin izlenimlerini paylaşacak

        Giriş: 06.10.2025 - 15:37 Güncelleme: 06.10.2025 - 15:37
        'Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye' söyleşisi
        İstanbul Modern, Artaş Holding sponsorluğunda gerçekleştirilen ve Ömer Uluç’un sanat pratiğine odaklanan “Ufuk Çizgisinden Öteye” sergisi kapsamında, 8 Ekim Çarşamba günü özel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

        Ömer Uluç’un sanatsal yolculuğunu kapsamlı biçimde ele alan serginin kataloğuna yazdığı metinle katkı sunan Catherine Millet, söyleşide modern resimde jestin rolü üzerine düşüncelerini aktarırken, Uluç’un sanatıyla kurduğu kişisel bağa da değinecek.

        Catherine Millet Kimdir?

        1948 doğumlu Catherine Millet, yazar, sanat eleştirmeni ve 1972 yılında kurduğu ArtPress dergisinin editörüdür. Aynı zamanda Yves Klein (1982), Fransa’da Çağdaş Sanat (1987), Çağdaş Sanat: Tarih ve Coğrafya (1997) ve Dali ve Ben (2005) gibi önemli sanat kitaplarının da yazarıdır. Küratörlüğünü üstlendiği projeler arasında Paris Modern Sanatlar Müzesi'nde düzenlenen “Baroque 81” (1981) sergisi ile 1989 São Paulo Bienali ve 1995 Venedik Bienali Fransız pavyonları yer alır. 2001 yılında yayımlanan ve dünya çapında büyük ses getiren “Catherine M.’nin Cinsel Yaşamı” adlı kitabının yanı sıra Kıskançlık: Catherine M.’nin Diğer Hayatı (2008), Bir Düş Çocukluğu (2014), Başlangıçlar (2022) ve Simone Emonet (2025) adlı kitaplarıyla edebi üretimlerine devam etmiştir.

        Tarih: 8 Ekim 2025, Çarşamba

        Saat: 18.30

        Mekân: İstanbul Modern Oditoryum

