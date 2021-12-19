Omicron'un diğer varyantlardan farkı ne, çocuklarda nasıl seyrediyor?

Pandemi sürecinde hayatımıza giren kavramlardan biri de varyant... Alfa, Beta, Delta, Gamma derken bu kez de, tıpkı Delta varyantında olduğu gibi Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı gündemde. Omicron varyantı ile ilgili merak edilenleri haberturk.com'a anlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, varyantın, Güney Afrika'daki mezuniyet partileri nedeniyle ortaya çıktığını söyledi. Seçkin "Güney Afrika'da üniversite öğrencilerinin mezun olma dönemi, yoğun parti yapılmış. O partilerde gerekli önlemler alınmadığı ve çocukların yüzde 25'i aşılı olduğu için böyle bir varyant ortaya çıkmış" dedi.

ÇOCUKLARDA HAFİF SEYREDİYOR

Dr. Şirin Seçkin hastalananların çoğunun küçük yaşta ve genç erişkinler olduğunu belirterek, "Omicron varyantında, Delta varyantında da olduğu gibi, yaşları küçük ya da genç erişkinlerde hastalık hafif seyrediyor. Şu ana kadar çocuklar arasında Omicron nedeniyle hastaneye yatan yok" dedi. Dr. Seçkin "Örneğin çocuklarda hiç tat ve koku kaybı yok. Ayrıca organ tutulumu ile ilgili de hiç hastaneye yatırılan Omicron'lu vaka yok" şeklinde konuştu. Dünyada hala en yaygın ve tehlikeli varyantın Delta olduğunu ifade eden Dr. Seçkin "Omicron Delta'dan üç ila altı kat daha hızlı yayılıyor" dedi.

DİĞER VARYANTLARDAN FARKI

Omicron'un diğer varyantlardan farkına dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Güney Afrika'nın bildirdiğine göre bu varyantta ikinci kez hastalanan çocuklar oldu. Bu diğer varyantlarda çok nadiren gördüğümüz bir durum" dedi. Omicron varyantında aşıların da koruyuculuğunun düştüğünü ifade eden Dr. Seçkin "Omicron virüsü aşılı olunmasına rağmen kapılabiliyor. Bu konudaki görüşler, Omicron çok yaygınlaşırsa, dördüncü doz aşı gerekeceği, hatta doz aralıklarının üç aya düşeceği yönünde" şeklinde konuştu. Dr. Şirin Seçkin "Hangi varyant çıkarsa çıksın bizim hızla aşılanmayı tamamlamamız gerekiyor" dedi.