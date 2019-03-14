Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesti

Giriş: 14.03.2019 - 07:54 | Güncelleme:  

Bülent Ersoy’un kürk sevdasından sonra kendisinde var olan kürkelerini yakan Pınar Eliçe, önceki gün Ömür Gedik’le elinde var olan kürkleri kesip, yok etti. Kürklerini Ömür Gedik ile kesen Pınar Eliçe, kesip, boyadığı kürklerle poz verdi

  • 1Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Bülent Ersoy’un kürk sevdasından sonra kendisinde var olan kürkelerini yakan Pınar Eliçe, önceki gün Ömür Gedik’le elinde var olan kürkleri kesip, yok etti.

  • 2Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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    "BÜLENT ERSOY'UN DA UZAK DURMASINI İSTİYORUM"

    Geçmişte aldığı ve 50 bin TL olduğunu söylediği kürkünü yakan Pınar Eliçe, "Bunları alıp kullandığım için çok üzgünüm. Bülent Ersoy’un da kürk kullanmayı teşvik etmekten uzak durmasını istiyorum" dedi.

  • 3Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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    Kürklerini Ömür Gedik ile kesen Pınar Eliçe, kesip, boyadığı kürklerle poz verdi.

  • 4Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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    "NEREDE ÜŞÜYOR ANLAMIYORUM"

    Bülent Ersoy’u sanatçı kişiliğini çok sevdiğini fakat kürk kullandığı için eleştirdiğini söyleyen Ömür Gedik ise, "Bülent Ersoy nerede üşüyor anlamıyorum. 'Üşüyor giyiyorum' demiş. Oysaki arabadan eve, evden arabaya ya da mağazaya girip, çıkan birisi. Yürürken hiç görmedim onu" ifadelerini kullandı.

  • 5Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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    Ersoy, kendisine gelen kürk eleştirileriyle ilgili, "Bu tip insanlar hayvanla öpüşen, salyalarıyla oynayan insanlar ama yinede saygı duymak gerekir. Saldıracakları kişi ben değilim, önce “Bu kürkler bu ülkeye nasıl giriyor?” bunu araştıracaklar. Meclisin kapısına dayansınlar bunun hesabını devlete sorcaklar bana değil. Psikolojilerini bilmiyorum. Acaba evlenip çocuk sahibi olamayıp, bir köpek ya da kediden mi haz duyuyor? Bunları bilemiyorum onun için kendimi onların seviyesine indirmeyi düşünmüyorum" şeklinde konuşmuştu.

  • 6Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 7Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 8Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 9Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 10Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 11Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 12Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 13Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 14Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 15Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 16Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 17Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 18Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 19Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 20Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 21Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 22Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 23Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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  • 24Ömür Gedik ile Pınar Eliçe kürkleri kesip kullanılamaz hale getirdi - Magazin haberleri
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