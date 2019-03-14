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Ersoy, kendisine gelen kürk eleştirileriyle ilgili, "Bu tip insanlar hayvanla öpüşen, salyalarıyla oynayan insanlar ama yinede saygı duymak gerekir. Saldıracakları kişi ben değilim, önce “Bu kürkler bu ülkeye nasıl giriyor?” bunu araştıracaklar. Meclisin kapısına dayansınlar bunun hesabını devlete sorcaklar bana değil. Psikolojilerini bilmiyorum. Acaba evlenip çocuk sahibi olamayıp, bir köpek ya da kediden mi haz duyuyor? Bunları bilemiyorum onun için kendimi onların seviyesine indirmeyi düşünmüyorum" şeklinde konuşmuştu.