Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Bülent Ersoy’un kürk sevdasından sonra kendisinde var olan kürkelerini yakan Pınar Eliçe, önceki gün Ömür Gedik’le elinde var olan kürkleri kesip, yok etti.
"BÜLENT ERSOY'UN DA UZAK DURMASINI İSTİYORUM"
Geçmişte aldığı ve 50 bin TL olduğunu söylediği kürkünü yakan Pınar Eliçe, "Bunları alıp kullandığım için çok üzgünüm. Bülent Ersoy’un da kürk kullanmayı teşvik etmekten uzak durmasını istiyorum" dedi.
Kürklerini Ömür Gedik ile kesen Pınar Eliçe, kesip, boyadığı kürklerle poz verdi.
"NEREDE ÜŞÜYOR ANLAMIYORUM"
Bülent Ersoy’u sanatçı kişiliğini çok sevdiğini fakat kürk kullandığı için eleştirdiğini söyleyen Ömür Gedik ise, "Bülent Ersoy nerede üşüyor anlamıyorum. 'Üşüyor giyiyorum' demiş. Oysaki arabadan eve, evden arabaya ya da mağazaya girip, çıkan birisi. Yürürken hiç görmedim onu" ifadelerini kullandı.
Ersoy, kendisine gelen kürk eleştirileriyle ilgili, "Bu tip insanlar hayvanla öpüşen, salyalarıyla oynayan insanlar ama yinede saygı duymak gerekir. Saldıracakları kişi ben değilim, önce “Bu kürkler bu ülkeye nasıl giriyor?” bunu araştıracaklar. Meclisin kapısına dayansınlar bunun hesabını devlete sorcaklar bana değil. Psikolojilerini bilmiyorum. Acaba evlenip çocuk sahibi olamayıp, bir köpek ya da kediden mi haz duyuyor? Bunları bilemiyorum onun için kendimi onların seviyesine indirmeyi düşünmüyorum" şeklinde konuşmuştu.
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