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Omurgalılar Müzesi biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor

Edirne'deki Omurgalılar Müzesi'nde kuş tahnitleri ve omurgalıların iskeletleri sergileniyor

Omurgalılar Müzesi biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çekiyor
AA

Trakya Üniversitesi (TÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümündeki, sürüngenler, kuşlar ve memeli hayvanlardan yüzlerce örneğin yer aldığı Omurgalılar Müzesi biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

AA'nın haberine göre müzede bazı hayvanların orijinal iskeletleri, bazılarının da tahnitleri bulunuyor.

Müzede yer alan örneklerin tamamı Trakya'da hastalık veya otomobil çarpması sonucu telef olmuş hayvanlardan oluşuyor.

Üniversite öğrencileri doğada göremedikleri hayvanları müzede görerek eğitim alıyor.

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, Türkiye'deki 484 kuş türünden 333'ünün Trakya'da, 237'sinin Edirne'de de görüldüğünü söyledi.

Üniversitede yaklaşık 10 yıl önce kurulan Omurgalılar Müzesi'nde bu kuş türlerine ait birçok örneğin yer aldığını dile getiren Kaya, müzeye ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Müzede 90 türe ait 150'den fazla kuş ile omurgalı hayvana ait çok sayıda iskelet bulunduğunu, bu türler arasında nesli tükenme tehlikesi altında ve doğada az bulunanların da yer aldığını anlatan Kaya, "Öğrencilerimizin ya da müzeyi ziyarete gelenlerin bu kuşları doğada görmeleri pek kolay değil. Burada kuşları görüp bilgi sahibi oluyorlar. Doğada nesli tükenme tehlikesi olan bir kuş gördüklerinde de sahip çıkıyorlar, koruyorlar. Kısacası öğrencilerimiz doğada göremedikleri hayvanları müzede görüyorlar" diye konuştu.

Müzenin sadece üniversite öğrencileri için değil, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için de bilgi kaynağı olduğunu aktaran Kaya, bu kapsamdaki müze örneklerinin çoğalması temennisinde bulundu.

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