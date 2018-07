On Numara sonuçları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta yapılan çekilişte 10 bilen 3 kişi büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan On Numara'nın bugün yapılacak çekilişi için biletlerini sayın alan vatandaşlar sonuçların açıklanacağı saati beklemeye başladı. Peki, On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara ne zaman çekiliyor? İşte 23 Temmuz On Numara çekilişi hakkında merak edilenler...

ON NUMARA NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

On Numara çekilişi her hafta Pazartesi günleri Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılıyor. Saat 21.15'te başlayan çekiliş yaklaşık 15 dakika içerisinde tamamlanıyor. Sonuçların dağıtılacak ikramiye bilgileri ile birlikte duyurulması ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet adresinde yer alıyor.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'nın 16 Temmuz 2018 tarihli 832. hafta çekilişinde şanslı numaralar 03, 05, 08, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 24, 34, 37, 41, 46, 51, 56, 57, 63, 66, 67 olarak belirlendi. 10 bilen toplam 3 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi bilen 3 kişiye kişi başı 104 bin 402 lira 354 kuruş ikramiye dağıtıldı. Öte yandan, 9 bilen 168 kişi bin 242 lira 95'er kuruş, 8 bilen 3 bin 146 kişi 66 lira 65'er kuruş, 7 bilen 26 bin 197 kişi 15 lira 35'er kuruş, 6 bilen 133 bin 424 kişi 3 lira 10'ar kuruş, hiç bilmeyen 161 bin 360 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ