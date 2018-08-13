On Numara çekilişi saat kaçta? sorusu, büyük ikramiye hayalleri kuran yüzbinlerce kişi tarafından merak ediliyor. Geçen hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen 835. hafta On Numara çekilişinde büyük ikramiye Adana ve Bursa'ya gitmişti. İşte bu akşam gerçekleştirilecek 836. hafta On Numara çekilişine dair detaylar...0

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

836. hafta On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) Ankara Balgat'taki binasında gerçekleşecek. On Numara çekilişi saat 21.15'te MPİ'nin resmi internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından yarım saat içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte çekiliş sonuçları www.mpi.gov.tr adresinde yer alacak.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 6 AĞUSTOS: 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 17 - 19 - 23 - 24 - 27 - 36 - 40 - 45 - 47 - 53 - 55 - 62 - 68 - 72 - 75

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te yapılan On Numara çekilişi, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. On Numara sonuçlarına göre, Adana Karataş ve Bursa Osmangazi'den 2 talihli 10 bilerek kişi başı 157 bin 108 lira ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 157.108,85 TL 9 bilen kişi sayısı : 111 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.887,55 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.203 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 95,50 TL 7 bilen kişi sayısı : 23.689 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,85 TL 6 bilen kişi sayısı : 122.652 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı: 162.527 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

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