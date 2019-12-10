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On Numara sonuçları 9 Aralık 2019 - MPİ On Numara sorgulama ekranı

9 Aralık On Numara sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 905. hafta çekilişi yapılan On Numara'da 3 talihli kişiye kişi başı 190.211,40 TL büyük ikramiye isabet etti. İşte, 9 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara sonuçları

On Numara 9 Aralık sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstanbul Galatasaray Şubesi binasında yapılan 903. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Büyük ikramiye tek numaraya isabet etti ve talihli kişi 573.269,90 TL ikramiye kazandı. İşte, MPİ 9 Aralık On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 9 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 2 - 5 - 6 - 7 - 9 - 15 - 16 - 18 - 25 - 26 - 33 - 36 - 37 - 41 - 42 - 48 - 53 - 57 - 59 - 61 - 63 - 78 - 79

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / SEYHAN - ANTALYA / MURATPAŞA - İZMİR / BUCA

10 bilen kişi sayısı :3Kişi başına düşen ikramiye tutarı:190.211,40 TL
9 bilen kişi sayısı :101Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.766,80 TL
8 bilen kişi sayısı :1.918 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:198,60 TL
7 bilen kişi sayısı :20.460 Kişi başına düşen ikramiye tutarı:26,60 TL
6 bilen kişi sayısı :127.359Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,50 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :218.431Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,30 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 2 ARALIK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 4 - 5 - 6 - 13 - 15 - 16 - 17 - 21 - 27 - 34 - 37 - 41 - 42 - 43 - 44 - 48 - 51 - 55 - 60 - 65 - 73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / KAĞITHANE - İSTANBUL / BAĞCILAR

10 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:282.316,65 TL
9 bilen kişi sayısı :119Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3.163,65 TL
8 bilen kişi sayısı :2.556Kişi başına düşen ikramiye tutarı:147,30 TL
7 bilen kişi sayısı :23.849Kişi başına düşen ikramiye tutarı:22,40 TL
6 bilen kişi sayısı :141.769Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,00 TL
Hiç bilmeyen kişi sayısı :205.127Kişi başına düşen ikramiye tutarı:

3,50 TL

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