HABERTURK.COM

Brand Week Istanbul'un ikinci gününde konuşan Konda Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır, markalara Türkiye'nin demografik yapısını incelemelerini önerdi.

"Türkiye Gündemi: Büyük Reset İhtiyacı: Türkiye'nin 10 Yıllık Dönüşümü" başlıklı panelde konuşan Ağırdır, "Time to Reset konuşuyorsak, farklı bakmayı konuşuyorsak sizlere naçizane önerim öncelikle Türkiye'nin demografisini incelemeniz. Örneğin Türkiye yaşlanıyor. Herkes Z Kuşağı, gençleri anlayalım derdinde ancak 50 yaşın üzerindeki nüfus artıyor. Bütün siyasetçiler kreş vadediyor, kimse huzurevi vadetmiyor. Öte yandan Türkiye hâlâ göç ediyor. Artık köylü nüfus yüzde 7'nin altında. Bugün Türkiye kentli bir ülke. Ülke nüfusunun yarısı 11 metropolde. Bütün markaların Türkiye'nin demografik yapısını incelemesi gerekiyor. Sihirli kavramlar aramayın, önce demografiye bakın" dedi.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Brand Week Istanbul, ikinci gününde 9 ayrı salonda gerçekleştirilen panellerle devam etti. Yaratıcılık, dijital trendler, bilimin geleceği gibi konuların tartışıldığı 10 Kasım'da Konda Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır, BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş, Chicago Üniversitesi Fizik Profesörü Mete Atatüre, Medya Sanatçısı ve Yönetmen Refik Anadol, Evrim Ağacı CEO'su Çağrı Mert Bakırcı, Yönetmen Serdar Erener, Yazar ve Hicivci Nels Abbey, Decode Pazarlama Direktörü Phil Barden, Müzisyen Harun Tekin, Harbour Collective Kurucu ve Strateji Ortağı Kev Chesters ve SalesBrain Kurucusu ve CEO'su Cristophe Morin, Brand Week Istanbul katılımcılarıyla bir araya geldi.

"Spor Kültürünü Resetlemek" başlıklı panelde konuşan BJK Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Artık hayatımızı 100 yıllık planlamamız gerekiyor. Dünya değişiyor. Bizler de aynı olaylara farklı bakış açıları getirirsek reset'lemeyi gerçekleştirmiş oluruz" dedi.

Chicago Üniversitesi Fizik Profesörü Mete Atatüre de yeniden başlamanın temelinde bir şeylerin yolunda gitmemesinin yattığına dikkat çekti. Atatüre ''Global çapta bir şeyler olsun ki bilim başka bir şeyler yapmaya çalışsın. Önünde onu durduran bir set olsun ki akarsuyun yönünün değişmesi gereksin" diye konuştu.

Yazar ve Hicivci Nels Abbey de çeşitliliğin giderek daha fazla kucaklandığına vurgu yaptı.

Medya Sanatçısı ve Yönetmen Refik Anadol teknolojinin sanattaki önemine değindi.

Öte yandan sağlığa dair birçok başlık ta izleyiciye aktarıldı. "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar ve Vals Gösterisi"nin sahnelendiği sahnede Uzman Eczacı Ayşegül Birlik "Time to Run: Gerçek Yaşımız Kaç?" başlıklı panelde, Dr. Tuğçe Erkan "Time to Be Healthy: Sağlık Konuşmanın Tam Vakti" başlıklı panelde ve Prof. Dr. Acar Baltaş "Time to Enjoy: Hayatın Hakkını Vermek" başlıklı panelde konuşmasını gerçekleştirdi. Uzm. Dr. Eneida Kote, Prof Dr. Murat Aksoy, Eğitim Yöneticisi Yeşim Karabuda gibi birçok isim de yine "Healing Hall" sahnesinde izleyicilerle buluştu.

LOVEMARK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

MediaCat ve Ipsos tarafından 2007’den bu yana gerçekleştirilen Türkiye'nin Lovemark'ları araştırmasının sonuçları Brand Week Istanbul'da açıklandı. Araştırmaya göre Türkiye'nin Lovemark'ları ise şu şekilde sıralandı:

Akaryakıt: OPET

OPET Ambalajlı Su: Erikli

Erikli Banka: Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Beyaz Eşya: Arçelik

Arçelik Bitki Çayı: Doğadan

Doğadan Kahve: Nescafé

Nescafé Mobilya: İstikbal

İstikbal Pizza: Domino's

Domino's E-ticaret: Trendyol

Trendyol Giyim-Tekstil: LC Waikiki

LC Waikiki İç Giyim: Penti