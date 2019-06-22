Önce MFÖ sonra Teoman

Yazın ilk konserleri MFÖ ile başladı. 'Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri'nin ilk gününde sahneye MFÖ çıktı. Turhan Yükseler'in yönetimindeki 'Çok Sesli Renkler Korosu'nun eşlik ettiği konserde MFÖ, hit olan bütün şarkılarını seslendirdi. Konserin bitiminde seyircilerin ısrarı üzerine tekrar sahneye dönen MFÖ, 'Sude'yi seslendirerek final yaptı.

Atlantis Yapım ve SM Production'un düzenlendiği 'Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri'nin ikinci gününde ise sahneye Teoman çıktı. MFÖ'de olduğu gibi büyük ilgi gösterilen Teoman konserinde de şarkılar seyircilerin eşliğiyle koro halinde seslendirildi.