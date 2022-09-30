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Haberler Gündem 3. Sayfa Önce polisin burnunu ardından polis merkezinde kapıyı kırdı
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Suçüstü yakalandı hırsız önce polisin burnunu ardından polis merkezinde kapıyı kırdı

İstanbul'da bir bina girişindeki klimanın parçalarını çalan hırsız, Kağıthane ilçesi polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Ekiplere direnen ve bu sırada bir polis memurunun yumrukla burunun kıran hırsız gözaltına alındı. Ters kelepçe ile polis merkezine getirilen hırsız, burada da bekletildiği odanın kapısını tekmeleyerek kırdı. Kapının tamamen yerinden sökülüp koridora yıkıldığı o anlar polis merkezinin kameralarına yansıdı

Önce polisin burnunu ardından polis merkezinde kapıyı kırdı
Önce polisin burnunu ardından polis merkezinde kapıyı kırdı
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İHA

İstanbul'da, suçüstü yakalanan hırsız, polisin yumrukla burnunu kırınca elleri ters kelepçeli şekilde gözaltına alındı. Şahıs, daha sonra götürüldüğü polis merkezinde beklediği odanın kapısını kardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde geçen yıl yaşanan olayın görüntüsü ortaya çıktı. Bir hırsız, ilk olarak Doğan T.'nin evine çatıdan girerek evde bulunan değerli eşyalarla birlikte kardeşi Yağmur T.'nin kredi kartlarını çaldı.

Mağdurun şikâyetçi olmasının ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, hırsızın emniyette çok sayıda kaydı bulunan Aydın S. olduğunu tespit etti.

KLİMA PARÇALARINI ÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Kağıthane polisi, kimlik bilgilerine ulaştığı hırsız Aydın S.'nin ikameti ve gidebileceği yerler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Olaydan bir hafta sonra saat 07.00 sıralarında Aydın S., bir bina girişindeki klimanın parçalarını çalmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Aydın S.'yi suçüstü yakaladı.

DİRENDİ, YUMRUKLA POLİSİN BURNUNU KIRDI

Şahıs gözaltına alınacağı esnada direnerek polis memuru A.S.E.'ye yumruk atıp burnunu kırdı. Polis ekiplerine direnen şahıs, ters kelepçelendikten sonra Çağlayan Polis Merkezi'ne götürüldü.

POLİS MERKEZİNDE DE KAPIYI KIRDI

Polis ekipleri elleri kelepçeli olan hırsız Aydın S.'yi, işlemlerinin yapılması için bir odada beklemeye aldı. Hırsız yalnız kalınca odanın kapısını tekmeledi. Kapının kırılması üzerine polisler, şahsı başka bir odaya aldı. Emniyette, "kamu kurumundan hırsızlık", "görevli memuru yaralama", "polise mukavemet", "kamu malına zarar vermek" ve "evden hırsızlık" suçlarından adli işlem yapılan Aydın S. ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Aydın S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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