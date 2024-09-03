Önce vurdular sonra hastaneye bıraktılar!

Korkunç olay 31 Ağustos akşamı saat 20.45 sıralarında Bağcılar’da meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, silahla yaralama ihbarı üzerine polis ekipleri hızla olay yerine geçti. Olay yerine giden polis ekipleri, bir kişinin silahla vurulup hastaneye götürüldüğü bilgisine ulaştı.

Öldürülen Hikmet Arslan

HAYATINI KAYBETTİ

Özel bir hastaneye bırakıldığı belirlenen yaralının galeri işi yapan Hikmet Arslan olduğu belirlendi. Yaralı olarak bazı kişiler tarafından hastaneye bırakıldığı öğrenilen Hikmet Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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GÖRÜNTÜLER DEHŞET SAÇTI

Polis olayın nasıl ve neden olduğunu araştırmak için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde olayın gerçekleştiği yerde, Hikmet Arslan’ın şoförün arka koltuğundan dışarıya düştüğü görüldü. Peşinden de biri eli silahlı toplam 3 kişinin araçtan inerek, Arslan’ı otomobile bindirip uzaklaştığı görüldü.