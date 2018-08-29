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Önceki gece Beyaz Saray’da olanlar

Habertürk yazarı Serdar Turgut, Beyaz Saray’da 100 evanjelist lider ve eşine verilen devlet yemeğinde yaşananları yazdı. Başkan Yardımcısı Pence'in ve eşi Melania'nın alkışları topladığı yemekte Trump, Brunson için de "Rahip Brunson’un da Türkiye’den kurtarılması için mücadele ediyoruz" dedi. İşte Serdar Turgut'un yazısı

29.08.2018 - 15:13 | Güncelleme:

Pazartesi geceyarısına doğru girdiğim yazıda Beyaz Saray’da 100 evanjelist lider ve eşine bir devlet yemeği verildiğini anlatmıştım. Bugün de, bir gün istihbarat toplamak için ara verdikten sonra o gece nelerin konuşulduğunu, salonun havasının nasıl olduğunu anlatacağım. Beyaz Saray’ın ‘state dining room’unda yemek için toplanıldıktan ve devlet görevlileri ile davetliler protokole göre yerlerini aldıktan sonra Başkan Trump konuşmasını yapmak için ayağa kalktı. 



Melania’ya sıcak sözler

Sözlerine ‘Ne kadar güzel bir grup, çok teşekkür ederim’ diye başladı. Soğuk tavırla oturmakta olan karısına bakarak ‘Melania ve ben sizleri burada ağırlamaktan çok heyecanlıyız’ dedi. Bu arada Melania hiç de heyecanlı gibi gözükmüyordu. O anda başka yerde olmak ister gibiydi. Trump misafirlerini asıl ilgilendiren dini konulara girmeden önce, ‘Kendisinin başkanlık görevinde çok eğlenmekte olduğunu ve büyük başarıları olduğunu’ anlattı. Sonra da hisse senedi piyasasındaki rakamlardan başlayarak başarılarının örneklerini sıraladı. ‘Bugün borsa 26 bine tırmandı’ deyince salondan alkışlar da yükseldi. 

Mike Pence’e alkışlar

Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşine selam göndermek için salonda onları aradı ilk önce ama göremedi. Hangi masada olduklarını göstermelerini istedi ve görünce de selamını gönderdi. Mike Pence salondan büyük alkış aldı. Kendi karısından da ‘olağanüstü first lady’ diye bahsedince misafirler onu da uzun alkışladılar. ’Amerika bir inançlı insanlar ülkesidir’ diye dini konulara girmeye başladı. ‘Biz duanın gücüne inanırız değil mi’ diye sorunca salondan büyük bir ‘EVET sesi ve alkış yükseldi. 

Önemli liste

Trump sonra şu evanjelist liderlerin isimlerini tek tek okuyarak onlara teşekkür etti; Paula White, Alveda King, Franklin Graham, Jerry Falwell, Darrell Scott, Robert Jeffress, Ralp Reed, Tony Perkins, Lester Warner. Bu listeyi okumayı ‘Sizin sözleriniz, bizim duymak istediğimiz sözlerdir’ diyerek’ bitirdi.

Trump bu cemaat içinde önemli bir isim olan Dr James ve Shirley Dobson’un 58’inci evlilik yıldönümünü kutladı, salondakler de alkışladılar onları. Bayan Dobson ‘Bizim için bir parti verdiğiniz için teşekkür ederiz’ diye espri de yaptı. Başkan Trump da espriye katıldı ve ‘Evet sizin için bir parti bu, kutluyorum’ deyince de salondakiler güldüler. Sonra da Jacksonville’de bir gün önce yaşanan silahlı saldırı hakkında konuştu.

Beyin kanseri nedeniyle hayata veda eden Senatör John McCain hakkında da birkaç cümle söyledi. Dinsel özgürlükler hakkında konuşmaya başladı. Kürtaja karşı nasıl mücadele ettiğini anlattıktan sonra benim korktğum bölüme geldi.


Brunson ve Türkiye

‘Global düzeyde Hıristiyan haklarını koruyoruz’ diye başladı bu bölüme, ’Kuzey Kore’den bazı Amerikalıları getirdik’ diye anlattıktan sonra ‘Rahip Brunson’un da Türkiye’den kurtarılması için mücadele ediyoruz’ dedi Bu da salondakiler tarafından alkışlandı. Konuyu fazla uzatmadı, orada kesti.

Konuşmasının sonunda salondaki büyük şöminenin üzerinde yazılı John Adams’ın duasını gösterdi. Beyaz Saray’ın kutsandığını söyledi, ‘Sizleri burada görmek benim için onurdur’ dedi ve konuşmasının sonunda dua etmesi için rahip Paula White’ı davet etti. Paula White ‘Müsaade edin de gözlüğümü’ takayım dedikten sonra duasına başladı ve tüm salonun katıldığı dua başladı. Daha sonra da yemeğe geçildi.

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