Öncü deprem ne demek? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, deprem uzmanları da önemli açıklamalarda bulundu ve vatandaşları uyardı. Peki, öncü deprem büyük depremin habercisi mi? İşte deprem uzmanlarından İstanbul depremi ile ilgili detaylar...

ÖNCÜ DEPREM NE DEMEK?

Bir büyük depremden birkaç hafta ya da birkaç saniye önce oluşan, büyük depremin oluştuğu alan içinde ya da bu alan yakınında ortaya çıkan küçük sarsıntı.

ÖNCÜ DEPREM BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

İstanbul depremi sonrası Profesör Doktor Şükrü Ersoy şunları söyledi: Bu tabii büyük Marmara depreminin ayak sesleri olabilir. Bu yer kabuğunu kırabilecek bir büyüklüğe sahip değil. Öncü müdür bilmemiz mümkün değil. Vatandaşların bir süre sokakta nefes almalarında fayda görüyorum. Eninde sonunda da büyük deprem de gelecektir

"ÖNCÜ DEPREM 1 SAAT İÇİNDE OLUR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Doğan Perinçek ise şunları söyledi: “4.6’lık deprem olduğunda öncü deprem olduğunu söylemiştik vede dikkatli olunmasını söylemiştik. Bu kadar geç beklemiyorduk bunu. Eğer öncü depremden sonra ana deprem olacaksa 24 saat sonra 40 saat sonra olmaz. 1 saat içinde olur. Bu sürpriz oldu. İlk 4.6 deprem, 5.6 km’de oldu. Ondan sonraki artçılar 7 km derinliğe kadar ulaştı. Fay derine doğru kırılmaya devam etti. Bugünkü de 7 km derinlikte. Derine doğru kırılıyor. Ama bu fay km olarak da net bir şey söylemem ama çok uzun bir fay değil. Şuan için daha büyük bir deprem yaratmaz diye düşünmüyorum. Deprem komşu fayları tetikleyebilir. Tetiklerse 7’den büyük deprem bekleniyor. İstanbul halkından çok dikkatli olması gerekiyor.”