Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Kültür-Sanat Resim ONE Akaretler’in 2. edisyonu başladı!

        ONE Akaretler’de sanatın benzersiz dünyasına yolculuk

        Farklı disiplinlerden 37 bağımsız sanatçıya ev sahipliği yapan ONE Akaretler'in 2. edisyonu, Akaretler Sıraevler'de sanatseverlere kapılarını açtı. Sergi, 8 Ekim'e kadar 37-39 No'lu binalarda ziyaretçilerini ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        ONE Akaretler'in 2. edisyonu başladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye’nin bağımsız sanatçılara yönelik ilk ve tek sergisi olma özelliğini taşıyan ONE Akaretler’in 2. edisyonu, Begüm Güney küratörlüğünde etkileyici eserleri sanatseverlerle buluşturuyor.

        Bu yıl shopi go ART ile güçlerini birleştirerek düzenlenen etkinlik, farklı sanat disiplinlerinden gelen bağımsız sanatçılara yeniden ev sahipliği yapıyor.

        Begüm Güney / ONE Akaretler sergisi küratörü.
        Begüm Güney / ONE Akaretler sergisi küratörü.

        Resimden heykele, enstalasyondan video ve fotoğraf gibi pek çok disipline el uzatan sergi 14 Eylül’de başladı.

        37 bağımsız sanatçının eserlerinin yer aldığı sergi 8 Ekim’e kadar sanatseverleri ağırlamaya devam edecek.

        ONE Akaretler 2. Edisyonu / Erman Gürcüm
        ONE Akaretler 2. Edisyonu / Erman Gürcüm
        REKLAM

        Sergi, 14 Eylül'den 8 Ekim'e kadar Akaretler'de 37-39 No’lu binalarda ziyaretçilerini ağırlayacak.

        ONE Akaretler 2. Edisyonu / Ezgi Sandıkçı
        ONE Akaretler 2. Edisyonu / Ezgi Sandıkçı

        Bağımsız sanatçıları desteklemek amacıyla hayata geçirilen sanat etkinliği One Akaretler sergisinin ilk edisyonu 27 bağımsız sanatçıya yer vermişti. 20 Aralık 2021-5 Ocak 2022 tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açan etkinlikte 3 sanat inisiyatifi yer almıştı.

        ONE Akaretler 2. edisyonunda yer alan sanatçılar:

        Eymen Aktel, Zeynep Beler, Mutlu Aksu, Tutku Bulutbeyaz, Hazal Haznedaroğlu, Özge Akdeniz, Tao Ulusoy, Ci Demi, Ertuğrul Güngör – Faruk Ertekin, Balkan Karışman, Batu Tate, Poyraz Sayan, Berna Gülbey, Abdullah Yazıc, Can Remzi Ergen, Süha Şahin, İbrahim Gökmen, Cemal Dougan, Deniz Kozakiewicz, Etem Şahin, Bengisu Bayrak, Selver Yıldırım, Ezgi Sandıkçı, Ali M. Demirel, Isabella Lolita Amram, Kıvılcım Güngörün, SENA, Begüm Mütevellioğlu, Emir Yasin Yağmurca, Ali Kanal, Ali İbrahim Öcal, Engin Konuklu, Lara Kamhi, Esin Aykanat Avcı, Erman Gürcüm, Ekin Keser.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Sünger fabrikasındaki yangında can kaybı 3'e çıktı
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Artvin'de kuduz vakası! 3 köy karantinada
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Kuntz'la yollar ayrıldı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Tam 267 adet! Peynir bidonundan servet çıktı!
        Günah çıkardı
        Günah çıkardı
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        Artçılar obrukları da tetikledi!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İstanbul için kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        2 aylık Buğlem, balkondan düşüp ölmüştü! Annesi tutuklandı!
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Karabağ'da ateşkes ilan edildi
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Dünyada her 3,2 saniyede bir kişi yakalanıyor!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zihinsel engelliydi! Hurda topluyordu! 2 ay önce öldürüldü! Sır perdesi aralandı!
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Zincirleme kaza! 2 ölü, 7 yaralı
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Uzmanlara göre 2023 bir milat! Alzheimer’a yol açan sorunu ortadan kaldırıyor mu?
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Torunu ortaya çıkardı! Cinayete zamanaşımı
        Libya’da 5 günün ardından...
        Libya’da 5 günün ardından...
        Aslan sahne alıyor
        Aslan sahne alıyor
        Ortalığı birbirine kattılar
        Ortalığı birbirine kattılar
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!