Onlar için bir saniye bir saat gibi! Dünyanın en yavaş hayvanları sizi çok şaşırtacak!
Doğada hız her zaman hayatta kalmanın anahtarı değil. Bazı hayvanlar yavaşlıklarıyla ünlü ve bu özellikleri sayesinde ekosistem içinde önemli roller üstleniyorlar. İşte karada yaşayan en yavaş canlılardan bazıları...
Hız doğada her zaman avantaj sağlamaz. Bazı canlılar öyle yavaş hareket eder ki onları fark etmek bile zaman alır. İşte karada, suda ve havada yaşayan en yavaş hayvanlar...
ÇULLUK (WOODCOCK)
Çiftleşme döneminde saatte sadece 8 km hızla uçan bu kuş, en yavaş uçuculardan biridir.
YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI
Saatte 2,4 kilometre hızla yüzebilen bu tür, suyun en yavaş büyük canlılarından biridir.
NÜDİBRANK (DENİZ TAVŞANI)
Renkli görüntüleriyle bilinen bu deniz salyangozları, alglerle beslenirken ağır hareket eder.
DENİZATI
Saatte 16 metre yol alabilen denizatları, yavaşlıkları sayesinde çevreleriyle uyum sağlar ve kolay fark edilmezler.
DEV İSTİRİDYE
Resiflere bağlı yaşayan bu dev kabuklular neredeyse hiç hareket etmez.
DENİZYILDIZI
Teknik olarak su canlısı olsa da kıyıya vuran denizyıldızları son derece yavaş hareket eder. Borucuk ayakları sayesinde neredeyse görünmez bir hızla ilerler.
GİLA CANAVARI
Dünyanın nadir zehirli kertenkelelerinden biri olan Gila canavarı, Amerika’nın güneybatısında yaşar. Enerji tasarrufu için yavaş hareket eder, saatte yalnızca 64 metre ilerleyebilir.
YAVAŞ LORİS
Güneydoğu Asya’da yaşayan bu gececi primat, adını hak edercesine son derece yavaş hareket eder. Zehirli ısırığı sayesinde avcılarına karşı korunur.
DEV KAPLUMBAĞA
Galápagos Adaları’nda yaşayan dev kaplumbağalar saatte yalnızca 32 metre hızla yürür. 100 yıldan fazla yaşayabilen bu canlılar, doğanın uzun ömürlü sembollerindendir.
TEMBEL HAYVAN (SLOTH)
Saatte sadece 24 metre yol alabilen tembel hayvan, Orta ve Güney Amerika ormanlarında ağaçlarda yaşar. Zamanının büyük kısmını baş aşağı sarkarak geçirir.
MUZ SÜLÜĞÜ (BANANA SLUG)
Saatte yalnızca 10 metre yol alabilen muz sülüğü, Kuzey Amerika’nın nemli ormanlarında yaşar. Bitki artıklarını parçalayarak doğadaki döngüye katkı sağlar.
Kaynak: How Stuff Works, Live Science
Fotoğraf: IStock