Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Onlar için bir saniye bir saat gibi! Dünyanın en yavaş hayvanları sizi çok şaşırtacak!

        Onlar için bir saniye bir saat gibi! Dünyanın en yavaş hayvanları sizi çok şaşırtacak!

        Doğada hız her zaman hayatta kalmanın anahtarı değil. Bazı hayvanlar yavaşlıklarıyla ünlü ve bu özellikleri sayesinde ekosistem içinde önemli roller üstleniyorlar. İşte karada yaşayan en yavaş canlılardan bazıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2025 - 08:30 Güncelleme: 28.08.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hız doğada her zaman avantaj sağlamaz. Bazı canlılar öyle yavaş hareket eder ki onları fark etmek bile zaman alır. İşte karada, suda ve havada yaşayan en yavaş hayvanlar...

        2

        ÇULLUK (WOODCOCK)

        Çiftleşme döneminde saatte sadece 8 km hızla uçan bu kuş, en yavaş uçuculardan biridir.

        3

        YEŞİL DENİZ KAPLUMBAĞASI

        Saatte 2,4 kilometre hızla yüzebilen bu tür, suyun en yavaş büyük canlılarından biridir.

        4

        NÜDİBRANK (DENİZ TAVŞANI)

        Renkli görüntüleriyle bilinen bu deniz salyangozları, alglerle beslenirken ağır hareket eder.

        5

        DENİZATI

        Saatte 16 metre yol alabilen denizatları, yavaşlıkları sayesinde çevreleriyle uyum sağlar ve kolay fark edilmezler.

        6

        DEV İSTİRİDYE

        Resiflere bağlı yaşayan bu dev kabuklular neredeyse hiç hareket etmez.

        7

        DENİZYILDIZI

        Teknik olarak su canlısı olsa da kıyıya vuran denizyıldızları son derece yavaş hareket eder. Borucuk ayakları sayesinde neredeyse görünmez bir hızla ilerler.

        8

        GİLA CANAVARI

        Dünyanın nadir zehirli kertenkelelerinden biri olan Gila canavarı, Amerika’nın güneybatısında yaşar. Enerji tasarrufu için yavaş hareket eder, saatte yalnızca 64 metre ilerleyebilir.

        9

        YAVAŞ LORİS

        Güneydoğu Asya’da yaşayan bu gececi primat, adını hak edercesine son derece yavaş hareket eder. Zehirli ısırığı sayesinde avcılarına karşı korunur.

        10

        DEV KAPLUMBAĞA

        Galápagos Adaları’nda yaşayan dev kaplumbağalar saatte yalnızca 32 metre hızla yürür. 100 yıldan fazla yaşayabilen bu canlılar, doğanın uzun ömürlü sembollerindendir.

        11

        TEMBEL HAYVAN (SLOTH)

        Saatte sadece 24 metre yol alabilen tembel hayvan, Orta ve Güney Amerika ormanlarında ağaçlarda yaşar. Zamanının büyük kısmını baş aşağı sarkarak geçirir.

        12

        MUZ SÜLÜĞÜ (BANANA SLUG)

        Saatte yalnızca 10 metre yol alabilen muz sülüğü, Kuzey Amerika’nın nemli ormanlarında yaşar. Bitki artıklarını parçalayarak doğadaki döngüye katkı sağlar.

        Kaynak: How Stuff Works, Live Science

        Fotoğraf: IStock

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Eşini ve oğlunu boğmuştu! İşte akıl sağlığı raporu!
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Milei'nin seçim konvoyuna taşlı saldırı
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        Oto galericiyi döverek öldürdüler!
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Kuvvetli rüzgar ve yağmur uyarısı
        Avrupa'da Gazze istifaları
        Avrupa'da Gazze istifaları
        "Güçlü olan taraf kazandı!"
        "Güçlü olan taraf kazandı!"
        "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi"
        "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ni hak etmedi"
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini bitiremedi!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Genç kadının ölümünde "yanlış ameliyat" iddiası
        Genç kadının ölümünde "yanlış ameliyat" iddiası
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Gündüz vakti çocuk kaçırma girişimi!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        Wilfried Singo transferinde mutlu son!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        Alman ordusu 260 bin kişiye ulaşacak
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        12 Dev Adam, Letonya'yı farklı devirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması
        Trump'tan kritik fosil yakıt ve nükleer enerji açıklaması