        MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ikinci kez takım oyunu için mücadele etti. İkinci dokunulmazlık oyunun konsepti, 'gurme lezzetler' oldu. Günün sonunda en başarılı tabağın sahibi ikinci altın önlüğün sahibi oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Aralık MasterChef altın önlük kimin oldu?" İşte 23 Aralık MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım...

        Giriş: 23.12.2025 - 21:39 Güncelleme: 24.12.2025 - 07:51
        1

        MasterChef All Star Altın Kupa'da heyecan kaldığı yerden devam etti. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı, programda yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin için giriyor. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk takım oyunu kırmızı takım kazanırken, ilk altın önlüğün sahibi Sergen olmuştu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Aralık Salı MasterChef All Star Altın Kupa altın önlük kimin oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        MasterChef'te ikinci altın önlüğün sahibi Hasan oldu.

        4

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM YARIŞMACILARI

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Hasan

        Eren

        Kerem

        Barbaros

        Özkan

        Alican

        Beyza

        5

        MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

        Çağatay (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Ayaz

        Sezer

        Tolga

        Hakan

        Erim

        Dilara

        6

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te eleme gecesinde Batuhan ve Eda yarışmaya veda etti.

