        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Onuachu’nun golü Avrupa’yı salladı - Trabzonspor Haberleri

        Onuachu’nun golü Avrupa’yı salladı

        Trabzonspor'un Nijeryalı forveti Paul Onuachu, Misirli.com.tr Fatih Karagümrük maçında attığı sıra dışı golüyle sadece Türkiye'de değil, uluslararası basın ve sosyal medya gündeminde de geniş yankı uyandırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 10:50 Güncelleme: 29.09.2025 - 10:50
        Onuachu'nun golü Avrupa'yı salladı
        Bordo-mavili formayla jeneriklik bir gole imza atan Onuachu’nun vuruşu, yurt dışındaki spor siteleri ve yüksek takipçili sosyal medya hesaplarında kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

        ‘HARİKA BİR OVERHEAD KICK’

        Nijerya basınından Legit.ng, Onuachu’nun sıra dışı golünü 'Harika bir overhead kick' olarak nitelendirdi ve X platformunda viral hale geldiğini yazdı. Haberde, futbolseverlerin bu golü sezonun en güzel gollerinden biri olarak değerlendirdiği vurgulandı.

        SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

        Avrupa’daki yüksek takipçili futbol hesapları, Onuachu’nun golünü paylaşarak binlerce beğeni ve yorum aldı. “Bu sezonun en iyisi”, “FIFA oyunundan çıkmış gibi” ve “Trabzonspor tarihine geçer” şeklindeki ifadelerle yorumlar yağdı. Transfer haberleriyle bilinen TransferFeed hesabı ise, “Ajax’ın radarına girmesi şaşırtmaz” notunu düştü.

        Avrupa’da faaliyet gösteren futbol hesabı EuroFoot, Onuachu’nun “akrobatik bitirişini” öne çıkararak paylaşım yaptı. Nijerya merkezli ancak uluslararası erişime sahip EaglesTracker, Football 411, Pulse Sports Nigeria ve Complete Sportsun X hesapları da golü “dünya çapında” nitelikte bir vuruş olarak aktardı.

        ONUACHU: SANİYELİK BİR KARAR ASLINDA

        Maç sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Onuachu, attığı gole ilişkin, "Attığım golü tekrar izledim. Golü tarif etmem gerekirse içgüdüsel olarak attığım bir gol çünkü karar almam gerekiyordu. O hareketin doğru olacağına inandım. Saniyelik bir karar aslında” dedi.

        Trabzonspor’un yeniden kadrosuna kattığı Onuachu, attığı bu jeneriklik golle bordo-mavili camianın moral kaynağı olurken, Avrupa futbolunun da gündeminde zirveye oturdu.

