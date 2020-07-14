Ünlü sunucu Onur Büyüktopçu, Bodrum sezonunu açan ünlüler kervanına katıldı. Arkadaşları ile tatil yapan Büyüktopçu, önceki gün Yalıkavak'ta bulunan bir plajda görüntülendi.
Güneşin tadını çıkaran Onur Büyüktopçu, kendini serin sulara bıraktı.
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