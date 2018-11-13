Trabzonspor'da dün akşam saatlerinde kadro dışı depremi yaşandı. Takımın en önemli isimlerinden kaleci Onur Kıvrak ve golcü Burak Yılmaz kadro dışı bırakıldı, Kıvrak'ın kaptanlığı da elinden alındı.

Trabzonspor'u sarsan bu olayın perde arkası da ortaya çıkmaya başladı. Bordo-mavili yönetimin kadro dışı kararından önce Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz'a 'alacaklarınıza karşılık sözleşmelerinizi feshedelim' teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. İki futbolcu da bu teklifi olumsuz yanıt verince Onur ve Burak'ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Sezon başından bu yana Trabzonspor'da sorunlar yaşayan Burak Yılmaz'ın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Burak Yılmaz için eski takımları Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra Başakşehir'in de pusuda beklediği belirtildi. Burak'ın yakın arkadaşı Arda Turan'ın Başakşehir'de oynaması nedeniyle turuncu-lacivertli takıma daha yakın olduğu öğrenildi.

HABERTÜRK SPOR

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