55. Ulusal Yarışma’da Onur Ödülü'nü alacak kişi belli oldu. 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasından düzenlenecek olan yarışmada 'Onur Ödülü' Ayla Algan'a takdim edilecek. Kariyerlerinde yüzden fazla filme imza atarak Türk sinemasının bütününde büyük emeği geçmiş isimler Aram Gülyüz, Atıf Yılmaz, Çetin İnanç, Nejat Saydam, Oğuz Gözen, Orhan Elmas, Osman Fahir Seden, Semih Evin, Sırrı Gültekin, Ülkü Erakalın, Yavuz Figenli ve Yücel Uçanoğlu’na da teşekkür plaketi verilecek.

Sinemanın ve sinemaseverlerin görünmeyen kahramanlarına verilen Sinema Emek Ödülü, bu yıl dublör Burhan Kocataş’a sunulacak. Sinema Oyuncuları Derneği (ÇASOD) ise bu yılın Yıldırım Önal Anı Ödülü ise Ferhan Şensoy’un olacak.

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