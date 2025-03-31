Onur Özdemir'den 'Raksedip Yarın Yokmuşçasına'

İndie rock grubu 'Sakin'in mirasını yaşatmak amacıyla hazırladığı yeni albümü 'Raksedip Yarın Yokmuşçasına'yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Albümde; 'İlk Yara', 'Yabancı', 'Haydut', 'Kurtlu Kuyu', 'Ayrılık Saklı', 'Aşkın Olayım' ve 'Eksik Şarkı' gibi şarkıların yeni düzenlemeleri yer alıyor.

Bunlara ek olarak üç yeni şarkı 'Seninle', albüme adını veren 'Raksedip Yarın Yokmuşçasına' ve 'Bizim Değil' dinleyiciyle ilk kez buluşuyor. Prodüksiyon süreci Onur Özdemir, Levent Şansever, Baran Kaan Sert ve B5 imzası taşırken; mix’ler Tarkan Gözübüyük, mastering ise Evren Göknar tarafından gerçekleştirildi.