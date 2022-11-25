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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Onur Şener cinayetinde karanlık noktaları kırık iki bardak aydınlattı! - Öne çıkan haberler
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Onur Şener cinayetinde karanlık noktaları kırık iki bardak aydınlattı!

Ankara'da istek parça tartışması nedeniyle çıkan kavgada boynuna aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden müzisyen Onur Şener cinayetinin detayları, parçaları bir araya getirilen bardak sayesinde çözüldü. Paramparça olan ve birleştirilen iki bardakta, "Kavgaya müdahil olmadığını" söyleyen sanıkların parmak izleri ve Şener'in DNA'sı çıktı

Son dakika: Onur Şener cinayetinde karanlık noktaları kırık iki bardak aydınlattı! - Öne çıkan haberler
Onur Şener cinayetinde karanlık noktaları kırık iki bardak aydınlattı!
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AA

Ankara'da, 2 Ekim'de cinayet ihbarından sonra çalışma başlatan ekipler, kavganın çıktığı Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin güvenlik kameralarının kayıt yapmadığını fark etti.

POLİS YENİ DELİLLER ARADI

AA'da yer alan habere göre sanıklardan İlker K'nin elindeki bardağı, Şener'in kafasına vurduktan sonra rastgele savurmaya devam ettiği tanık ve diğer sanıkların beyanlarına yansırken polis, cinayetin karanlık noktalarını aydınlatmak için yeni deliller aradı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA CAM KIRIĞI BULUNDU

Cinayetin gerçekleştiği alanın, diğer iş yerlerinin de güvenlik kameralarının kadrajına girmediğini belirleyen ekipler, olay yerinde çok sayıda cam kırığı buldu.

CAM KIRIKLARI AYRINTILI BİÇİMDE TASNİF EDİLDİ

Uzman polislerce toplanan kırıklar, renk, kalınlık, desen ve kullanılan malzeme gibi fiziki özelliklerin yanı sıra yüzeydeki kesitlerine göre tasnif edildi.

İKİ BARDAK DAVA DOSYASINA GİRDİ

Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı uzmanlarınca yapılan çalışma sonunda kırık cam parçalarından oluşturulan iki bardak, delil olarak dava dosyasına girdi. Olayda kullanılan üçüncü bardak ise çok küçük parçalara ayrıldığı için bütün haline getirilemedi.

PARÇALARI BİRLEŞTİRİLEN BARDAKLARI SANIKLAR KULLANMIŞ

Bir araya getirilen parçaların, kavga sırasında tarafları ayırdığını iddia eden sanıklar Ali G. ve Semih S. tarafından kullanılan bardaklara ait olduğu belirlendi.

BARDAKLARDA PARMAK İZLERİ VE DNA BULUNDU

Birleştirilen parçalardan ortaya çıkarılan iki bardakta sanıklar Ali G. ve Semih S'nin parmak izleri ile maktul Şener’in DNA’sı bulundu.

BİR BARDAK ÜZERİNDE ÇALIŞILAMADI

Beyanında Şener’in baş ve boyun bölgesine vurduğunu kabul eden sanıklardan İlker K’nin kullandığı bardak ise darbenin etkisiyle küçük parçalara bölündüğü için aynı işleme tabi tutulmadı.

"KAVGAYA KATILMADIK" DEMİŞLERDİ

Bu tespitin ardından Savcı Şahin Kaplan’ın hazırladığı iddianamede, İlker K. ile Onur Şener arasındaki kavgaya müdahil olmadıklarını iddia eden sanıklar Ali G, Semih S, Gözde G. ve Jale E’nin müşterek hareket ettiklerine dikkat çekildi.

BAŞIN SAĞ TARAFINDAKİ KESİK BİRLEŞTİRİLEN BARDAKTAN

Şener’in otopsi raporuna göre baş ve boyun bölgesinin farklı yerlerinde çok sayıda kesik olduğu belirtilen iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Şener'in kafasının sol tarafında 5 santimetre düzensiz derin kesi olduğu, İlker'in ikrarıyla bu yaralanmaya kendisinin neden olduğu, Onur'un sağ tarafındaki yaralanmaların da parçalanmış bardaklardan kaynaklandığı, (bir araya getirilen) bardakların birinde Semih ve Ali'ye ait kan örnekleri olduğu, bu haliyle Onur'un sağ tarafındaki yaralanmanın ise Ali ile Semih’ten kaynaklandığı, yine şüpheliler Semih ve Ali'nin cam ile ellerinin kesildiği yerler birlikte düşünüldüğünde bunun maktulü yaralamaları sırasında olduğu ortaya çıkmaktadır. Şüphelilerin her birinin suçun icrasında üstlendiği rol ve katkıyla Onur Şener'in direncini kırdıkları anlaşılmıştır."

DURUŞMA 25 OCAK'TA GÖRÜLECEK

İddianamede, acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen tutuklu sanıklar İlker K, Ali G, Semih S ile tutuksuz sanıklar Jale E. ve Gözde G'nin, "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmaları talep edildi. Sanıklar, 25 Ocak 2023'te Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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