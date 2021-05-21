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Onur Ünlü ameliyat olmuş!

Yaklaşık altı ay önce halı saha maçında sakatlanan ve kasını yırtan yönetmen Onur Ünlü, Cihangir'de görüntülendi

Onur Ünlü meğer ameliyat olmuş! - Magazin haberleri
Meğer ameliyat olmuş!
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yönetmen Onur Ünlü, önceki gün market alışverişi sonrası soluklanmak için paket servis yapan bir kafeye uğradı. Telefon ile ilgilenerek hem işlerini yönetip, hem de kahvesini yudumlayan Ünlü, muhabirlerle sohbet etti.

MEĞER AMELİYAT OLMUŞ!

Gazetecilerin, "Ayağınız iyileşti mi?" sorusuna, "Evet, çok iyiyim. Her şey yolunda" şeklinde yanıt veren Onur Ünlü, ardından evinin yolunu tuttu. Öte yandan ünlü yönetmenin sol ayağından ameliyat olduğu öğrenildi.

"YAVAŞ YAVAŞ İYİLEŞİYORUM" DEMİŞTİ

Onur Ünlü, yaklaşık altı ay önce halı saha maçında ayağındaki kasın yırtıldığını söyleyerek, koltuk değnekleri ile Cihangir'de yürüyen görüntülenmişti.

Maç yaparken topa vurduğu sırada bir yırtılma olduğunu söyleyen Ünlü, "Bir aydır koltuk değnekleriyle yürüyorum. Yavaş yavaş iyileşiyorum" şeklinde konuşmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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