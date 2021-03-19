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Onur Ünlü'nün koyu sohbeti

Önceki gün Etiler'de objektiflere yansıyan yönetmen Onur Ünlü, bir mekanda erkek arkadaşıyla birlikte vakit geçirdi. Ünlü, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı

Onur Ünlü'nün koyu sohbeti - Magazin haberleri
Koyu sohbet
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev'de 'Çiçek' karakterine hayat veren oyuncu Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan yönetmen Onur Ünlü, önceki gün Etiler'de görüntülendi.

Ünlü, bir mekanda erkek arkadaşıyla birlikte vakit geçirdi. Koyu bir sohbete dalan ikili, ardından evlerinin yolunu tuttu.

"ONUNLA KENDİM OLMAYI ÖĞRENİYORUM"

Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Ergüçlü, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı yönetmen sevgilisi Onur Ünlü hakkında da konuşmuştu.

Ünlü oyuncu, "Onur, beni hep anda tutuyor. Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki, aklında başka bir şey varken konuşmak söz konusu değildir. Bir cümlede anlatırsam, onunla kendim olmayı ve bununla gurur duymayı öğreniyorum" demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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