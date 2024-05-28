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        Onur Yüksek Teknoloji için gong çaldı! Onur Yüksek Teknoloji bugün BIST'te işlem görmeye başlıyor

        Onur Yüksek Teknoloji, 28 Mayıs itibarıyla BIST'te işlem görmeye başlıyor. 19 milyon 730 bin lot dağıtan firma hem katılım endeksine hem de T1-T2 bakiyesine uygun. Ana Pazar'da yatırımcılara açılan Onur Yüksek Teknoloji, kişi başına 13 lot verdi. İşte Onur Yüksek Teknoloji halka arz detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 08:22 Güncelleme: 28.05.2024 - 08:22
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        Onur Yüksek Teknoloji için gong bugün çalıyor! BIST'te bugün işlem görmeye hazırlanan firma 976 mlyon TL halka arz büyüklüğü açıkladı. BIST kodu 'ONRYT' olarak geçen Onur Yüksek Teknoloji, halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 50'sinden fazlasını yenilebilir enerji yatırımları için kullanacak. İşte, Onur Yüksek Teknoloji halka arz detayları...

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        ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ İÇİN GONG ÇALDI!

        Firma BIST'te 28 Mayıs 2024 yani bugünden itibaren işlem görüyor.

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        ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ SONUÇLARI

        Firma toplamda 19 milyon 730 lot dağıttı. Firmanın halka arzına 1.537.888 kişi katıldı ve kişi başına 643 TL değerinde 13 lot düştü.

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        ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 12,5 İşletme sermayesi,

        Yüzde 57,20 Yenilebilir enerji yatırımları,

        Yüzde 20 Finansal borç ödemeleri,

        Yüzde 5 Ar-GE faaliyetleri,

        Yüzde 5 Ofis ve teknik alanlar kapasitesi artırımı.

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        ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 49,50 TL olarak belirlendi.

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        ONUR YÜKSEK TEKNOLOJİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Onur Yüksek Teknoloji 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde saat 10.30 ile 13.00 arası talep topladı.

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