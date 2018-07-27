Opava - Tescoma Zlin maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Opava ile Tescoma Zlin, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. Opava, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Tescoma Zlin son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 332. İddaa'da Opava kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Tescoma Zlin kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Opava önceki hafta Sigma Olomouc II mücadelesinde 2-0 yenildi.

Tescoma Zlin ise Sigma Olomouc II karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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