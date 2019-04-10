OPEC'in mart ayı verilerine ilişkin petrol piyasası raporuna göre, geçen ay küresel petrol arzı bir önceki aya göre günlük 140 bin varil azalarak yaklaşık 99 milyon 260 bin varil oldu.
Martta OPEC dışı ülkelerde petrol üretimi günlük 39 bin varil artışla 69 milyon 240 bin varile yükseldi.
OPEC'in ham petrol üretimi martta bir önceki aya kıyasla 534 bin varil azalarak 30 milyon 20 bin varil oldu. Böylece söz konusu dönemde OPEC'in toplam küresel petrol arzı içindeki payı yüzde 30,2 seviyesine geriledi.
Geçen ay OPEC içinde günlük ham petrol üretimini en fazla artıran ülkeler sırasıyla Libya, Kongo ve Nijerya oldu.
Libya'da günlük üretim 196 bin varil artışla 1 milyon 98 bin varile yükseldi. Kongo'da günlük ham petrol üretimi 23 bin varil artarak 334 bin varile, Nijerya'da 11 bin varil artarak 1 milyon 733 bin varile çıktı.
Martta günlük petrol üretiminde OPEC içinde en büyük düşüş Suudi Arabistan, Venezuela ve Irak'ta yaşandı. Suudi Arabistan'da günlük üretim 324 bin varil azalarak 9 milyon 794 bin varile geriledi.
Venezuela'da günlük petrol üretimi 289 bin varil gerileyerek 732 bin varile, Irak'ta ise 126 bin varil azalarak 4 milyon 522 bin varile geriledi.
KÜRESEL PETROL TALEBİ
OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 30 bin varil düşüşle günlük 99,91 milyon varil olacak.
OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 300 bin varil olması bekleniyor.
Öte yandan, dünya genelinde martta 92 sondaj kulesi işletmeden çıktı ve toplam kule sayısı 2 bin 370'e düştü. Bu kulelerden 564'ü OPEC üyesi ülkelerde bulunuyor.
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