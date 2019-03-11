OPEC ve Rusya öncülüğündeki OPEC üyesi olmayan üreticilerin oluşturduğu OPEC+ üyeleri 17-18 Nisan'da Viyana'da bir araya gelecekler ve üretim kısıntısı anlaşmasının uygulamaya geçirilmesinde gelinen noktayı gözden geçirecekler.

Falih, Yeni Delhi'de Hindistan Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, OPEC+'nın petrol üretim politikalarının değişmesi için Nisan ayındaki toplantının çok erken olacağını vurguladı.

Falih'e göre, üretim kısıntısı anlaşmasının devam edip etmeyeceğine ise 25-26 Haziran'da yapılacak toplantıda karar verilecek.

Falih, küresel petrol talebinin bu yıl 1.5 milyon varil artmasını beklediklerini, Çin'in talebinin 11 milyon varil/gün düzeyini aşağının tahmin edildiğini ekledi.