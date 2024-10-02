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        Haberler Ekonomi Teknoloji OpenAI 6,6 milyar dolarlık fon topladı - Teknoloji Haberleri

        OpenAI 6,6 milyar dolarlık fon topladı

        ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın 157 milyar dolarlık değerlemeyle 6,6 milyar dolarlık fon topladığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 22:10 Güncelleme: 02.10.2024 - 22:10
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        OpenAI 6,6 milyar dolarlık fon topladı
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        OpenAI'dan yapılan açıklamada, tüm insanlık için faydalı olacak yapay genel zekayı sağlama misyonunda ilerleme kaydedildiği aktarıldı. Açıklamada, OpenAI'ın misyonunu hızlandırmak için 157 milyar dolarlık değerlemeyle 6,6 milyar dolarlık yeni fon sağladığı kaydedildi.

        "İNSANLARIN ZOR PROBLEMLERİ ÇÖZMELERİNE YARDIMCI OLACAK ARAÇLAR GELİŞTİRECEK"

        Şirketinin amacının gelişmiş zekayı yaygın olarak erişilebilir bir kaynak haline getirmek olduğu belirtilen açıklamada, yeni fonun şirketin öncü yapay zeka araştırmalarındaki liderliğini güçlendirmesine, hesaplama kapasitesini artırmasına ve insanların zor problemleri çözmelerine yardımcı olacak araçlar geliştirmeye devam etmesine olanak tanıyacağı kaydedildi.

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        Açıklamada, ABD ve müttefik hükümetler de dahil olmak üzere kilit ortaklarla iş birliği yapılarak, bu teknolojinin tüm potansiyelinin açığa çıkarılabileceği ifade edildi.

        250 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KULLANIYOR

        Her hafta dünya genelinde 250 milyondan fazla kişinin çalışmalarını, yaratıcılıklarını ve öğrenimlerini geliştirmek için ChatGPT kullandığı belirtilen açıklamada, sektörler genelinde işletmelerin verimliliklerini ve operasyonlarını iyileştirdiği, geliştiricilerin ise platformu kullanarak yeni nesil uygulamalar oluşturduğu kaydedildi.

        ABD basınında yer alan haberlere göre finansman turuna girişim sermayesi şirketi Thrive Capital liderlik etti. Microsoft, SoftBank ve Nvidia da yatırımcılar arasında yer aldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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