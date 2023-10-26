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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Opet'ten 100'üncü yıl anısına özel restorasyon - İş-Yaşam Haberleri

        Opet'ten 100'üncü yıl anısına özel restorasyon

        Cumhuriyet'in 100'üncü yılı nedeniyle tüm istasyonlarını 'ilelebet' mesajı içeren poster ve Türk bayrakları ile donatan Opet, Çanakkale Savaşları'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19. Tümen Komutanlığı yaptığı dönemde kullandığı Eceabat/Maydos Fırka Karargâhını da 100. yıl anısına restore ediyor. Yapılan açıklamaya göre, karargâh 2024 yılında ziyarete açılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 15:41 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:41
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        100'üncü yıl anısına özel restorasyon
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        Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü şerefine tüm istasyonlarını “ilelebet” mesajı taşıyan Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile donatan Opet, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı alanlarındaki çalışmalarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş sırasında kumanda merkezi olarak kullandığı Maydos Fırka Karargâhının restorasyonunu üstlenerek devam ediyor.

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        25 Şubat 1915 tarihinde Çanakkale Cephesi’ne giden Ulu Önder Atatürk’ün bugünkü adıyla Eceabat olan Maydos’a gelerek karargâh olarak iki ay boyunca kullandığı bina, tarihi dokusu korunarak restore edilecek ve müze olarak yeniden düzenlenecek.

        Karargahta, Atatürk’ün yazdığı ve yazdırdığı emir, rapor ve mektuplar da sergilenecek.

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        "ÇANAKKALE’DE YAKILAN KURTULUŞ MEŞALESİ BİZİ CUMHURİYET’İN İLANINA TAŞIDI"

        Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın coşkusunu tüm Opet istasyonlarında yaşatmak istediklerini dile getiren Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, "Cumhuriyet’imizin 100. yılında Çanakkale Eceabat’ta restorasyonuna başladığımız Maydos Fırka Karargâhını da milletimize armağan etmek istiyoruz. Bu karargâh ülkemizin tarihinde çok önemli bir yere sahip. Burada yakılan kurtuluş meşalesi, bizi Milli Mücadele’ye ve Cumhuriyet’imizin ilanına taşıdı” değerlendirmesinde bulundu.

        Yapılan açıklamaya göre, OPET’in restorasyonunu üstlendiği Maydos Fırka Karargâhı, Türkiye’nin tarihinde özel bir yere sahip.

        25 Şubat 1915’te 57. Alay ile birlikte, Tekirdağ’dan Halep ve Şam Vapurları ile Maydos’a ulaşan Yarbay Mustafa Kemal’in önderliğindeki 19. Tümen, İstanbul’dan gönderilen 72. ve 77. Alaylar’ın katılmasıyla Maydos’da yeniden tesis ve teşkil edildi.

        Mustafa Kemal Atatürk, yaklaşık 2 ay boyunca 19. Tümen Komutanlığı’nı Maydos’taki iki katlı bir binada kurulan karargâh üzerinden yürüttü. Rum evleri mimarisine sahip olan yapı, Cumhuriyet döneminde bir süre askerlik şubesi, bir süre de kaymakamlık binası olarak kullanıldıktan sonra 2005 yılından itibaren Kültür Müzesi’ne dönüştürüldü.

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