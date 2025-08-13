Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.949,25 %-0,05
        DOLAR 40,7408 %0,03
        EURO 47,7610 %0,37
        GRAM ALTIN 4.405,34 %0,47
        FAİZ 40,40 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 50,55 %1,76
        BITCOIN 120.668,00 %0,41
        GBP/TRY 55,3199 %0,55
        EUR/USD 1,1712 %0,32
        BRENT 65,70 %-0,64
        ÇEYREK ALTIN 7.202,73 %0,47
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz OPPO Reno14 Serisi Türkiye’de - Teknoloji Haberleri

        OPPO Reno14 Serisi Türkiye’de

        OPPO'nun yeni Reno14 Serisi, yapay zekâ destekli fotoğrafçılık teknolojileri, güçlü donanımı ve Parlak Denizkızı tasarımıyla Türkiye'de kullanıcılarla buluştu. Reno14 Pro 5G, Reno14 5G ve Reno14 F 5G modelleri, üstün gece çekim performansı, üretkenlik araçları ve şık tasarımıyla öne çıkıyor. 15 Ağustos'ta başlayacak satışlar, lansmana özel "Değiş Tokuş" kampanyasıyla avantajlı fiyatlar sunuyor.

        Giriş: 13.08.2025 - 16:08 Güncelleme: 13.08.2025 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        OPPO Reno14 Serisi Türkiye'de
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OPPO, yenilikçi teknolojileri ve zarif tasarımıyla dikkat çeken Reno14 Serisi’ni Türkiye’de tanıttı. Reno14 Pro 5G, Reno14 5G ve Reno14 F 5G modellerinden oluşan seri, gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri, yüksek performansı ve modern tasarımıyla kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. 15 Ağustos’tan itibaren seçili satış noktalarında, özel kampanyalarla satışa sunulacak.

        YENİ NESİL FOTOĞRAFÇILIK DENEYİMİ

        Reno14 Serisi, yapay zekâ destekli fotoğrafçılık özellikleriyle mobil fotoğrafçılığı ileri taşıyor. AI Livephoto 2.0 teknolojisi, hareketli sahnelerde net ve parlak görüntüler yakalarken; AI Mükemmel Çekim, AI Silgi ve AI Yansıma Giderici gibi araçlar, fotoğrafları profesyonelce düzenleme imkânı sunuyor. Reno14 Pro 5G, su altında 4K video çekim özelliğiyle fark yaratıyor. Tüm modeller, 4K HDR video kaydıyla sinematik içerikler üretme olanağı sağlıyor. Üçlü flaş sistemi, düşük ışıkta bile doğal ve canlı görüntüler sunuyor.

        REKLAM

        ÜRETKENLİK VE EĞLENCE BİR ARADA

        ColorOS 15 işletim sistemiyle donatılan Reno14 Serisi, AI Süper Araç Kutusu ile günlük yaşamı kolaylaştırıyor. Anlık çeviri ve AI VoiceScribe gibi özellikler, seyahat ve iş süreçlerinde pratik çözümler sunuyor. Google iş birliğiyle geliştirilen Gemini asistanı, tek tuşla takvim yönetimi ve cihaz özelleştirmesi sağlıyor. OPPO, beş büyük ColorOS güncelleme taahhüdüyle uzun süreli kullanım vadediyor.

        OYUN VE PERFORMANS İÇİN GÜÇLÜ DONANIM

        Oyun tutkunlarına hitap eden Reno14 Serisi, AI HyperBoost 2.0 teknolojisiyle akıcı bir deneyim sunuyor. AI çift sürücü soğutma sistemi, uzun süreli kullanımlarda ısınmayı önlerken, Reno14 Pro’nun 79 dakikada tam şarj olan pili, 2 günü aşan kullanım süresi ve 10 saate kadar kesintisiz oyun imkânı sağlıyor.

        RENKLİ LANSMAN ETKİNLİĞİ

        Reno14 Serisi, İstanbul’da düzenlenen parti temalı bir etkinlikle tanıtıldı. OPPO Türkiye Pazarlama Müdürü Burcu Günal’ın sunumuyla başlayan etkinlik, bir teknede gün batımından geceye uzanan deneyimlerle devam etti. Katılımcılar, serinin düşük ışıkta etkileyici sonuçlar sunan fotoğrafçılık özelliklerini test etti. Etkinlikte, dijital moda dünyasından Aspenya, Reno14’ün şık tasarımını vurgularken; fotoğraf sanatçısı Adem Meleke, OPPO Fotoğrafçılık Ödülleri 2025’i duyurdu. 20 Kasım 2025’e kadar başvuruların kabul edileceği yarışma, Altın, Gümüş, Bronz ve yeni kategorilerle yaratıcılığı teşvik ediyor.

        .png
        .png

        SATIŞ VE KAMPANYA DETAYLARI

        Reno14 Serisi, 15 Ağustos’tan itibaren MediaMarkt, Teknosa, Vatan, Hepsiburada, Trendyol ve Amazon gibi kanallarda satışa sunulacak. Lansmana özel “Değiş Tokuş” kampanyası, eski cihazını getiren kullanıcılara indirim imkânı sağlayacak.

        Modellerin tavsiye edilen satış fiyatları şöyle:

        Reno14 Pro 5G (12 GB + 512 GB): 49.999 TL

        Reno14 5G (12 GB + 256 GB): 39.999 TL

        Reno14 F 5G (12 GB + 256 GB): 26.999 TL

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        T10F için tarih açıklandı
        T10F için tarih açıklandı
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor... Mersin ve Çanakkale!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        İstanbul Havalimanı'nda bulunmuştu! Zeytin'den haber var
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        En mutsuz iller belli oldu! 'Karadeniz' neşesini yitirdi
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Trump Ulusal Muhafızları neden görevlendirdi?
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        "Feyenoord'un hayallerini bitirdi"
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        F.Bahçe'den 27 yıl sonra bir ilk!
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Antalya'nın 'turkuaz sularına saklanan deniz mağarası'
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Trump acil durum ilan etti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu
        Sevgiliye hava atmanın en ucuz yolu