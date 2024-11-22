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        Haberler Dünya Orban: Batı’nın 500 yıllık hakimiyeti sona erdi | Dış Haberler

        Orban: Batı’nın 500 yıllık hakimiyeti sona erdi

        Avrupa Birliği içinde farklı fikirleriyle dikkat çeken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı dünyasına önemli eleştirilerde bulundu. Batı dünyasının birçok alanda istediği sonuçlara ulaşamadığını vurgulayan Orban, "Batı'nın 500 yıllık hakimiyeti sona erdi." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 11:55 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:03
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        Orban: Batı'nın 500 yıllık hakimiyeti sona erdi
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        Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de düzenlenen Avrasya Forumu’na katılan Macaristan Başbakanı Viktor Orban "Önümüz yeni gelişmelere açık. Batı dünyası, sadece dünyayı şekillendirmek için kullandığı stratejide değil aynı zamanda kendi içinde de başarısız oldu." dedi.

        Viktor Orban, yaklaşık 300 yıldır Batı dünyasına şekil veren liberal yönetim anlayışını da eleştirerek başarısızlığı liberal anlayışa dayandırdı. Orban "Liberal-ilerlemeci zihniyet bazı konularda çözüm sunamıyor. Bu konuların başında göç, cinsiyet politikaları, etnik savaşlar ve geleneksel değerler geliyor. Avrupa’nın liberal-ilerlemeci siyaset anlayışı kendini idare etmekten dahi aciz görünüyor. Sonuç olarak, Batı’nın 500 yıllık hakimiyeti sona ermiştir." dedi.

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        Yeni dünya sisteminde egemenliğin yavaş yavaş Avrasya’ya kaydığını düşünen Orban, Doğu ekonomilerinin Batı’ya göre 4 kat daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

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