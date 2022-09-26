Tiyatro yapımları da üretecek 0:00 / 0:00

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'Bergen'in yapımcısı Orchestra Content, yeni sinema filmlerinin yanı sıra tiyatro alanına da girerek kendi özgün içeriklerini üreten ve tiyatro alanındaki yaratıcı alanı desteklemek üzere Orchestra Theatre’ı hayata geçirdi.

Yurt içi ve yurt dışı festivallerde de sahnelenecek özgün yapımları seyirciyle buluşturmayı hedefleyen Orchestra Theatre genç ve yeni olanı destekleyecek. Tüm oyunlarını estetik bir bütünlük içinde hayata geçirmeyi ve kendi üslubunu yerleştirmeyi ilke edinen Orchestra Theatre’ın ilk prodüksiyonu Mithat Ozan Küren’in yazıp yönettiği ‘Lora’ olacak.

Çağdaş Ekin Şişman ve Mehmet Okuroğlu’nun rol aldığı ‘Lora’, sıradan dertlerle uğraşan Lora’nın işten eve dönüşü ve sabah işe gitmeme kararı arasında geçen sürede yaşadıklarını anlatıyor. Modern insanın trajedisine çarpıcı bir bakış atıyor.