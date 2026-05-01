Ordu Caz Festivali 18 Mayıs'ta başlıyor

30 Nisan Dünya Caz Günü’nde Ordu’dan yükselen yeni bir ses var. Bu yıl ilk kez düzenlenen Ordu Caz Festivali, 15–18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşerek Karadeniz’in ilk caz festivali olma özelliğiyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Doğası, ritmi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Ordu; cazın özgür, doğaçlama ve evrensel ruhuyla aynı sahnede buluşuyor.

ŞEHRİN TAMAMINA YAYILAN BİR FESTİVAL DENEYİMİ

Ordu Caz Festivali, yalnızca konserlerden oluşan bir etkinlik değil; şehrin farklı noktalarına yayılan bir deneyim sunuyor. Festival kapsamında 15–16 ayrı lokasyonda halka açık etkinlikler; caz dinletileri, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Şehrin ikonik alanlarında gerçekleşecek bu buluşmalarla caz müziği, günlük hayatın içine karışacak ve Ordu adeta bir festival sahnesine dönüşecek.

Festival programında ayrıca iki özel konser de yer alıyor. Türk cazının usta ismi Fatih Erkoç ile cazın güçlü kadın vokalleri; Sibel Köse ve Yeşim Pekiner, müzikseverlere unutulmaz performanslar sunacak.

HALKA AÇIK KONSERLER VE YÜKSEK ENERJİ

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de Evrencan Gündüz’ün gerçekleştireceği ücretsiz açık hava konseri olacak. Tüm müzikseverlerin katılımına açık bu özel performans, festivalin enerjisini geniş kitlelerle buluşturacak.

Ordu Caz Festivali, şehri müzikle yeniden tanımlamayı ve cazın birleştirici gücünü Karadeniz’le buluşturmayı hedefliyor. Ordu’da ilk kez gerçekleşecek olan festivalin detaylı programı ve biletler için internet sitesi ve sosyal medya kanallarını takip edebilirsiniz.