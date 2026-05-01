        Haberler Kültür-Sanat Müzik Ordu Caz Festivali 18 Mayıs'ta başlıyor

        Ordu Caz Festivali 18 Mayıs'ta başlıyor

        Karadeniz'in ilk caz festivali olma özelliğiyle 15-18 Mayıs tarihlerinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlan Ordu Caz Festivali'nde Fatih Erkoç, Sibel Köse, Yeşim Pekiner ve Evrencan Gündüz sahne alacak

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 15:01 Güncelleme:
        30 Nisan Dünya Caz Günü’nde Ordu’dan yükselen yeni bir ses var. Bu yıl ilk kez düzenlenen Ordu Caz Festivali, 15–18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşerek Karadeniz’in ilk caz festivali olma özelliğiyle müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Doğası, ritmi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Ordu; cazın özgür, doğaçlama ve evrensel ruhuyla aynı sahnede buluşuyor.

        ŞEHRİN TAMAMINA YAYILAN BİR FESTİVAL DENEYİMİ

        Ordu Caz Festivali, yalnızca konserlerden oluşan bir etkinlik değil; şehrin farklı noktalarına yayılan bir deneyim sunuyor. Festival kapsamında 15–16 ayrı lokasyonda halka açık etkinlikler; caz dinletileri, söyleşiler ve atölyeler düzenlenecek. Şehrin ikonik alanlarında gerçekleşecek bu buluşmalarla caz müziği, günlük hayatın içine karışacak ve Ordu adeta bir festival sahnesine dönüşecek.

        Festival programında ayrıca iki özel konser de yer alıyor. Türk cazının usta ismi Fatih Erkoç ile cazın güçlü kadın vokalleri; Sibel Köse ve Yeşim Pekiner, müzikseverlere unutulmaz performanslar sunacak.

        HALKA AÇIK KONSERLER VE YÜKSEK ENERJİ

        Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de Evrencan Gündüz’ün gerçekleştireceği ücretsiz açık hava konseri olacak. Tüm müzikseverlerin katılımına açık bu özel performans, festivalin enerjisini geniş kitlelerle buluşturacak.

        Ordu Caz Festivali, şehri müzikle yeniden tanımlamayı ve cazın birleştirici gücünü Karadeniz’le buluşturmayı hedefliyor. Ordu’da ilk kez gerçekleşecek olan festivalin detaylı programı ve biletler için internet sitesi ve sosyal medya kanallarını takip edebilirsiniz.

        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Fas prensi değilim"
        Yanan evde kadın ve erkek cesedi bulunmuştu... Cinayet şüphesi!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
