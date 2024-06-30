Ordu'da denizde çıkan hortum görüntülendi
Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde hortum oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti
Giriş: 30.06.2024 - 01:37 Güncelleme: 30.06.2024 - 01:41
İlçede belli aralıklarla devam eden sağanağın ardından deniz üzerinde hortum meydana geldi.
Ünye'nin birçok noktasından görülen doğa olayını, bazı ilçe sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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