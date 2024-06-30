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        Haberler Gündem Ordu'da denizde çıkan hortum görüntülendi - Güncel haberler

        Ordu'da denizde çıkan hortum görüntülendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde hortum oluştu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 01:37 Güncelleme: 30.06.2024 - 01:41
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        Denizde çıkan hortum kamerada
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        İlçede belli aralıklarla devam eden sağanağın ardından deniz üzerinde hortum meydana geldi.

        Ünye'nin birçok noktasından görülen doğa olayını, bazı ilçe sakinleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Yaklaşık 10 dakika süren hortum daha sonra etkisini kaybetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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