Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde, yolun buzlanması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 15 metrelik dereye uçtu. Kazada 3 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil dereye yuvarlandı! 3 ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle otomobilin dereye yuvarlandığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Alan Mahallesi Mesudiye-Ordu Karayolu'nda meydana geldi.

        Aydın Yılmaz'ın (50) yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolünü yitirdiği otomobil, 15 metreden dereye yuvarlandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Yılmaz ile yanındaki Rüveyda Tuğba Yılmaz (44) ve Elif Esila Yılmaz (16), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Blinken Türkiye'de
        Blinken Türkiye'de
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Emekli işçi ve çiftçiye ek zam hazırlığı
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Seçil Erzan'ın kırık telefonundan yeni mesajlar çıktı!
        Transferde sıcak gelişme!
        Transferde sıcak gelişme!
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        Canan Karatay'ın HPV aşısıyla ilgili açıklamaları tepki topladı
        85 yaşında ikizleri oldu
        85 yaşında ikizleri oldu
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Bahçeli'den rejim mesajı
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Çeyiz parası biriktiriyordu! Merve'yi öldürenler için iddianame
        Almanya'da sel uyarısı
        Almanya'da sel uyarısı
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        "Bu takımı hiç kimse ayağa kaldıramaz"
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ayla Algan'a veda edildi
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        İstanbul'da kar yağışı ne zaman, nerede bekleniyor?
        Yüzde 48 artışla başladı
        Yüzde 48 artışla başladı
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Van Bronckhorst defteri kapandı!
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Komşu'ya 'Golden Visa' ilgisi
        Perisic sürprizi!
        Perisic sürprizi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu