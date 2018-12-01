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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Faruk Furtun Anaokulu'nda önceki gün öğlen yemeği sonrası öğrenci ve öğretmenlerde karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti başladı. Öğrenciler ve öğretmenler kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bugün de hastaneye götürülen öğretmen ve öğrencilerle birlikte sayı 64'e ulaştı. Tedavileri tamamlanan bazı öğrenciler taburcu edilirken bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin ise tedavileri sürüyor. Öğretmen ve öğrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alınırken, Ordu Valiliği de olayla ilgili inceleme başlattı.
VALİ: YASAL İŞLEM YAPILACAK
DHA'nın haberine göre, Ordu Valisi Seddar Yavuz, tedavisi süren öğretmen ve öğrencileri hastanede ziyaret etti, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Vali Yavuz, "Çok üzücü bir olay meydana geldi. Tahmin ettiğimiz kadarıyla bir gıda kaynaklı rahatsızlık olduğu anlaşılıyor. İlk günden itibaren bütün tahliller, bütün numuneler alınmış durumda. Alınan yemek ve su numunelerinin tahlilleri yapılıyor. Muhtemelen pazartesi günü olayın nedeninin netleşeceğini düşünüyoruz. 64 civarında kardeşimizin sağlık kurumlarına müracaat ettiğini gördük. Sonradan gelenler oluyor. Şu anda 14 civarında yatan kardeşimiz var. Aldığımız bilgiler çerçevesinde, herhangi bir hayati riski olan kardeşimiz söz konusu değil. Ağırlıklı olarak ishal ve karın ağrısı şikayetleri var" dedi.
Gıda alımının bir şirket aracılığıyla yapılmadığını, okul idaresi tarafından malzemelerin temin edilerek yemek pişirme işleminin gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Yavuz, "Şüphelendiğimiz bir durum söz konusu. Bir gün bekletilen bir gıdanın tüketimine dair bilgi ya da duyum var. Muhtemel ondan olabileceği yönünde değerlendirmemiz var. Elde somut bilgi, belge olmadan kesin konuşmak, sağlıklı durum değildir. Önemli olan şu anda kardeşlerimizin sağlıklarına kavuşması ve bunun takip edilmesidir. Olayla ilgili ihmalleri olan kamu görevlileri dahil olmak üzere bunlarla ilgili yasal işlem yapılacaktır" diye konuştu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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