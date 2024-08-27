Şimdi de hastanelerde bu uygulamayı başlattıklarını açıklayan Seyfettin Bilkay, "Ordu Devlet Hastanesi, Araştırma Hastanesi, Ünye ve Fatsa Devlet Hastanelerimizde her sabah vatandaşlarımıza sıcak bir çorba ikram ediyoruz. Güzel tepkiler alıyoruz. Şu anda 1000 adet çorba ile başladık. Bu sayı giderek artabilir" dedi.