AA

Edinilen bilgiye göre, Yoğunoluk Mahallesi’nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki akraba arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Tartışmanın ardından Ali ve oğulları Cengiz, Oktay ve Emrah U, Osman U. ile yakınlarına silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda Osman U. ile yakınları İbrahim, Özer, Şafak ve Kenan U. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye ve Fatsa ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Osman U. hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

Ali U. ile oğulları jandarma ekiplerince gözaltına alındı.