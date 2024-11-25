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        Haberler Gündem Güncel Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor | Son dakika haberleri

        Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor

        Ordu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları 23 personel ve 7 araçla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 13:15 Güncelleme: 25.11.2024 - 13:15
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        Ordu'da karda mahsur kalan 4 kişi aranıyor
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        Ordu'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 4 kişiden dünden beri haber alınamıyor.

        Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Murat ve Ferhat Günay ile Hüdaverdi ve Barış Aslantaş'ın, 23 Kasım Cumartesi günü 34 FCR 655 plakalı araçla Mesudiye ilçesinin Topçam bölgesine ava gittiklerinin, eşleri tarafından beyan edildiği belirtildi.

        Dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda, 4 kişinin, Mesudiye ilçesi Topçam bölgesi Horu Obası'ndaki mescitte olduklarını ve mahsur kaldıklarını yakınlarına bildirdikleri ve kurtarma talepleri olduğunun iletildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bunun üzerine ilçe jandarma ekipleri bahsi geçen adrese intikal etmiştir. Yapılan arama çalışmalarında bölgede ve mescitte olmadıkları tespit edilmiş, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı daha ileriye gidilemeyerek geri dönülmüştür. Daha sonra yakınları tarafından tekrar ulaşılamadığı beyan edilmiştir. Bu ihbardan sonra Mesudiye İlçe Jandarma Karakolu 1 araç ve 3 personel, Jandarma Arama Kurtarma Timi 1 araç ve 4 personel, AFAD 1 araç ve 4 personel, Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 iş makinesi ve 2 personelle bölgeye intikal etmiştir. 25 Kasım saat 03.00'de Horu Obası'na ulaşılmış, tekrar bölgede arama yapılmış olup kayıp vatandaşlarımıza ulaşılamamıştır. Kar ve tipi nedeniyle daha ileriye gidilememiştir."

        13 PERSONEL VE 4 ARAÇLA ARAMA ÇALIŞMASI

        Açıklamada, arama çalışmalarına devam edildiği vurgulanarak, "13 personel, 4 araçtan oluşan aynı ekip kayıp vatandaşları tekrar aramak üzere sabah 09.00'da bölgeye intikal etmiştir. Ayrıca Kabadüz Jandarma Komutanlığı 1 araç ve 4 personel, Ordu AFAD 1 araç ve 4 personel, Ordu Büyükşehir Belediyesi 1 iş makinesi ve 2 personelle Çambaşı Yaylası istikametinden destek ekip olarak arama çalışmalarına katılmıştır. Kayıp vatandaşlarımızı 23 personel, 7 araç ile arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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        #ordu
        #kar yağışı
        #kayıp
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