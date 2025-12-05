Almanya’da yaşayan 62 yaşındaki Ali Osman Metan, Türkiye’de asker kaçağı olarak göründüğünü jandarma kontrolünde öğrendi. Metan'ın, askerliğe elverişli olup olmadığı girdiği sağlık heyetinin vereceği raporla netlik kazanacak.

ASKER KAÇAĞI OLDUĞUNU EMEKLİLİĞİNDE ÖĞRENDİ

İHA'nın haberine göre, genç yaşta Almanya’ya göç eden, 3 çocuk babası ve 5 torun sahibi Metan, 1988 yılında İçişleri Bakanlığı izniyle Türk vatandaşlığından çıkarak Alman vatandaşlığına geçti. Duisburg kentinde eğitimini tamamladıktan sonra Alman vatandaşı olan Metan, burada mali danışman olarak işe başladı. Bu yaz yeniden Türk vatandaşlığına geçen Metan, 62 yaşında emekliliğini sürdürürken araçla seyir halinde jandarma denetiminde durdurularak yapılan kontrollerde asker kaçağı olduğunu öğrendi.

"ASLAN GİBİ ASKERLİĞİMİ YAPARIM"

Ali Osman Metan, "Eğer ‘askere gideceksin’ denilirse giderim, benim için problem değil. Vatanımı seviyorum, görevimi yaparım. Sağlıkla ilgili bazı sorunlarım var, heyetin vereceği kararı bekliyorum. Elverişsiz raporu verilirse zaten gitmeye gerek kalmayacak. Ama kurum ‘gideceksin’ derse seve seve giderim, aslan gibi askerliğimi yaparım. Ben vatanımı çok seviyorum" dedi.