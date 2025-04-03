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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu haberleri: Arızayı giderecekti! Bir anda dengesini kaybetti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Arızayı giderecekti! Bir anda dengesini kaybetti!

        Ordu'da, elektrik şirketi çalışanı 38 yaşındaki Bayram Güneş, arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybedip, düşerek yaşamını yitirdi. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:09
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        Arızayı giderecekti! Bir anda dengesini kaybetti!
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        Ordu'da olay, dün saat 17.30 sıralarında Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik şirketi çalışanı Bayram Güneş (38), arıza gidermek için çıktığı elektrik direğinden dengesini kaybedince 14 metre yükseklikten düştü.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güneş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akkuş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Güneş, kurtarılamadı. Olaya ilgili soruşturma başlatıldı.

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