Çocuğunun cenazesini almaya giderken kazada ölmüştü; anne- oğul defnedildi

Yücel ARSLANTEKE/ ORDU, (DHA)MUĞLA'daki evinde ölü bulunan oğlu Onur Halıcı'nın (27) cenazesini almak için yola çıkıp, Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Emine Halıcı'nın (56) cenazesi, Ordu'da çocuğu ile yan yana toprağa verildi.
Uzman çavuşluk görevinden 3 ay önce istifa eden Onur Halıcı'nın, önceki gün Menteşe ilçesindeki evinde doğal gaz borusuna asılı cansız bedeni bulundu. Oğlunun cenazesini almak için Gaziantep'ten yola çıkan Emine Halıcı'nın bulunduğu otomobil, Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Emine Halıcı ile Hayrettin Aktaş, hayatını kaybetti; 1'i ağır 6 kişi de yaralandı. Anne ile oğlunun cenazeleri, yakınlarınca teslim alınıp, Ordu'nun Çaybaşı ilçesine getirildi. Namaz Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından anne ile oğlunun cenazeleri, yan yana toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Çaybaşı Yücel ARSLANTEKE
2022-11-20 14:20:09
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