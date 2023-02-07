Yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlandı, kepçeyle ambulansa taşındı

Mustafa KIRLAK/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA)ORDU´nun Çaybaşı ilçesinde mide rahatsızlığı yaşayan Hamide Aydoğdu (63), yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalledeki evinden kepçeyle alınarak ambulansa ulaştırılıp, hastaneye götürüldü.
Çaybaşı ilçesine bağlı Köklük Mahallesi'nde yaşayan Hamide Aydoğdu, mide rahatsızlığı geçirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Mahalleye gelen sağlık ekipleri, eve giden yolun karla kaplı olması nedeniyle Hamide Aydoğdu´ya ulaşamadı. Görevlilerin yardımına belediye ekipleri yetişti. Karla kapanan yolları temizleyen ekipler, Aydoğdu´nun yaşadığı eve ulaştı. Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden iş makinesinin kepçesine alınan Hamide Aydoğdu, yaklaşık 250 metre taşınarak ambulansa götürüldü. Aydoğdu daha sonra ambulansla Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Çaybaşı Mustafa KIRLAK
2023-02-07 15:11:27
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