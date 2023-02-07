Yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlandı, kepçeyle ambulansa taşındı

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KIRLAK/ÇAYBAŞI (Ordu), (DHA)ORDU´nun Çaybaşı ilçesinde mide rahatsızlığı yaşayan Hamide Aydoğdu (63), yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan mahalledeki evinden kepçeyle alınarak ambulansa ulaştırılıp, hastaneye götürüldü.

Çaybaşı ilçesine bağlı Köklük Mahallesi'nde yaşayan Hamide Aydoğdu, mide rahatsızlığı geçirdi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Mahalleye gelen sağlık ekipleri, eve giden yolun karla kaplı olması nedeniyle Hamide Aydoğdu´ya ulaşamadı. Görevlilerin yardımına belediye ekipleri yetişti. Karla kapanan yolları temizleyen ekipler, Aydoğdu´nun yaşadığı eve ulaştı. Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden iş makinesinin kepçesine alınan Hamide Aydoğdu, yaklaşık 250 metre taşınarak ambulansa götürüldü. Aydoğdu daha sonra ambulansla Ünye ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Çaybaşı Mustafa KIRLAK

2023-02-07 15:11:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.