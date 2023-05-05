Bakan Özer: Millet iradesi sandıkta tecelli edecek (3)



`CUMHURBAŞKANIMIZ TÜM TEKELLERİ KIRDI´

Milli Eğitim Bakanı ve Ordu milletvekili adayı Mahmut Özer, Gölköy ilçesindeki temaslarının ardından seçim çalışmalarını Mesudiye ilçesinde sürdürdü. İlk olarak AK Parti Mesudiye İlçe Başkanlığı´nı ziyaret eden Bakan Özer, parti binası önünde vatandaşlara hitap etti.

Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın liderliğinde Türkiye´de eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya kadar tüm alanlarda hiçbir il ve ilçe ayrımı yapılmaksızın hizmet edildiğini söyledi. Özer, "Halk, bu vatandaşlarımız ilk kez hizmetle tanışmanın ötesinde söz sahibi oldu tüm süreçlerde. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla söylediği kültürel iktidar olamama ile ilgili çok önemli bir eşik aşıldı artık. Çünkü kültürel iktidar eğitim ile ilişkilidir. Siz vatandaşınızı eğitim ile buluşturamazsanız kültürel iktidar sadece o eğitime erişen kesimin tekelinde, çoğu zamanda vesayet odaklarının tekelinde kalır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu bağlamda tüm tekelleri kırdı. Tüm alanlara hizmeti kitleselleştirdi. Vatandaşını eriştirmek için gece gündüz demeden tüm ekibiyle birlikte çalışarak, çok zorlukları aşarak bugünlere geldi. Bugünlere öyle kolay gelinmedi. Bir taraftan geçmişin problemlerini çözeceksiniz, bir taraftan da vatandaşlarınızı hizmet ile tanıştıracaksınız. Öyle kolay bir şey değil. Bir taraftan da e-muhtıralar, darbe girişimleri, uluslararası fonların müdahaleleri ve bunlarla uğraşacaksınız. Böyle zor süreçler Sayın Cumhurbaşkanımız gibi yiğit insanları gerektirir. Öyle en ufak bir esintide yalpalayan insanları değil. Dimdik vatandaşının yanında duran, vatandaşı ile beraber gülen, beraber ağlayan yiğit insanları gerektirir" dedi. (DHA)

Mustafa KIRLAK/MESUDİYE, (Ordu), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Ordu / Mesudiye Mustafa KIRLAK

2023-05-05 18:00:58



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