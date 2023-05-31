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Doğu Karadeniz'deki 5 ilin 'Mavi Yol'u belirlendi

DHA

Doğu Karadeniz'deki 5 ilin 'Mavi Yol'u belirlendi


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)DOĞU Karadeniz'de 5 ilde yürütülen 'Ordu'dan Hopa'ya Mavi Yol Projesi' kapsamında su altı dalış güzergahları belirlendi. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, bölgede 2,5 yıl süren çalışmalar sonucunda dalış turizmine uygun 43 nokta belirlediklerini açıkladı.
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) kapsamında Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde su altı dalış turizminin yaygınlaştırması amacıyla 'Ordu'dan Hopa'ya Mavi Yol Projesi' başlatıldı. ODÜ Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın öncülüğünde yürütülen proje kapsamında; Ordu'nun Ünye ile Artvin'in Hopa ilçeleri arasında kalan denizel alanda araştırma yapıldı. Doğu Karadeniz'de dalış turizmine uygun 43 nokta belirlenirken, bu alanlarda su altında karşılaşılabilecek denizel canlılar ve biyoçeşitlilik gün yüzüne çıkarıldı. Çalışma sonunda elde edilen verilerle dalış rotaları, oluşturulan katalogda bir araya getirildi. Katalog, ilerleyen süreçlerde online ortama aktarılıp Doğu Karadeniz'de dalış yapmak isteyenlerin hizmetine sunulacak.
'TURİZME ALTERNATİF BİR BOYUT KAZANDIRDIK'
Yürütülen çalışmayla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Mehmet Aydın, Ordu'da 16, Giresun'da 19, Trabzon'da 7 ve Artvin'de 1 dalış güzergahı belirlediklerini belirterek, "Karadeniz'de dalış turizmini geliştirmek amacıyla Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın sponsorluğunda, proje gerçekleştirdik. Bu projemizde Ordu ile Hopa arasındaki dalış noktalarının belirlenmesiyle ilgili çalışma yaptık. 2,5 yıl süren bu çalışma kapsamında bölgede 43 istasyon belirledik. Bu belirlemiş olduğumuz istasyonlarda su altında dalış güzergahlarını belirledik. Su altı yapısını ortaya koyduk. Fotoğraf ve videolar çekerek biyoçeşitliliğini belirledik ve dalış yapmak isteyen insanlar bölgede Karadeniz için nasıl bir şeyle karşı karşıya kalabileceklerini göreceği çok güzel bir turizm projesi gerçekleştirdik. Turizme alternatif bir boyut kazandırdık" diye konuştu.
Dalış rotalarına internetten ulaşılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Projemizi yeni bitirdik. Bu kapsamda katalog oluşturduk ve kataloğumuzda dalınabilecek yerlerin koordinatları, özellikleri, bütün su altına görebileceğiniz canlıları gösteren kataloğumuzu oluşturduk. Bu kataloğu da online olarak ulaşılabilir pozisyona getireceğiz" dedi.
'DALIŞ TURİZMİNE UYGUN ALANIN ORDU OLDUĞUNU TESPİT ETTİK'
Doğu Karadeniz illerindeki dalış turizmi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aydın, "Tespitlerimize göre dalış turizmine uygun ya da alternatif turizm aktivitesine uygun olan alanın Ordu bölgesinin olduğunu tespit ettik. Yani diğer bölgelere nazaran Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Bolaman ile Yalıköy ve Perşembe ilçesinin dalış turizmi için çok daha uygun alanlar olduğunu belirledik. Buralarda gerekirse suyun altı zenginleştirilerek, farklı yapılar yerleştirilerek dalış turizmine daha uygun hale getirilebilirler. Bu bölgede irili ufaklı çok nehirler var. Bölgenin çok yağış almasından dolayı erozyon çok fazla oluyor. Bu nedenle yüzey sularıyla, nehirlerle, ırmaklarla, askı maddesi gelmektedir. Dolayısıyla dalışı zevkli kılabilecek pozisyonda çok yer yok Karadeniz'de. Ordu, bu bağlamda çok daha güzel bir alan. Eğer geliştirilecekse, Karadeniz'de dalış turizminde mutlak suretle Ordu bölgesinin tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2023-05-31 10:47:29

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