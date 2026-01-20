Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu'da kamyonun şarampole devrildiği kaza anı güvenlik kamerasında

        Ordu'nun Korgan ilçesinde kamyonun şarampole devrildiği kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 13:13 Güncelleme: 20.01.2026 - 13:13
        Ordu'nun Korgan ilçesinde kamyonun şarampole devrildiği kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İlçeye bağlı Tepe Mahallesi'nde Ergin Ö. yönetimindeki 05 EP 777 plakalı yem yüklü kamyon, karlı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza sırasında araçtan atlayarak yaralanan sürücü, Korgan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kaza anı ise bölgedeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

