Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Haberleri

        Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri ile Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda M.C.K, H.T, S.S.K, M.A, M.D. ve M.C. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 804 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 4 cep telefonu, altın bilezik ve küpe ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Jandarmada işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.D, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Karne için gittikleri anaokulunun iflas ettiğini öğrendiler
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        Benzer Haberler

        Ordu'da aranması bulunan 31 şüpheli yakalandı
        Ordu'da aranması bulunan 31 şüpheli yakalandı
        Ordu merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu
        Ordu merkezli 2 ilde uyuşturucu operasyonu
        Ordu'da yaklaşık 100 kişinin tek sıra halinde karda kayması renkli görüntül...
        Ordu'da yaklaşık 100 kişinin tek sıra halinde karda kayması renkli görüntül...
        Ordu'da çıkan yangın sonrası müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Ordu'da çıkan yangın sonrası müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Ordu'da 1 saat arayla çıkan yangınlarda 2 ev 1 samanlık yandı, 2 kişi duman...
        Ordu'da 1 saat arayla çıkan yangınlarda 2 ev 1 samanlık yandı, 2 kişi duman...
        Ordu'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi
        Ordu'da çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale geldi