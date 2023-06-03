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Minibüsün çarptığı yaya, 29 günlük yaşam savaşını kaybetti; kaza anı kamerada

DHA

Minibüsün çarptığı yaya, 29 günlük yaşam savaşını kaybetti; kaza anı kamerada


Mustafa KIRLAK/FATSA, (Ordu), (DHA)ORDU´nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken minibüsün çarptığı Ahmet Gürtepe (51), 29 günlük sonra hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Kaza, 4 Mayıs´ta ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cihad Sokak´ta meydana geldi. Muhammet Emin Yaşar (21) kontrolündeki 52 DM 508 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet Gürtepe´ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gürtepe, ambulansla götürüldüğü Fatsa Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Gürtepe, tüm müdahalelere rağmen 29 günlük yaşam savaşını kaybetti. Gürtepe'nin ölümünün ardından minibüs sürücüsü Muhammet Emin Yaşar ise gözaltına alındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Fatsa Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi personeli olan Ahmet Gürtepe´nin cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Çatalpınar ilçesine bağlı Karahamza Mahallesi´ne götürüldü. Gürtepe için Belen Camii´nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürtepe, aile kabristanlığında toprağa verildi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Fatsa Mustafa KIRLAK
2023-06-03 14:26:38

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