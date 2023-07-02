Ürünlerini yaban hayvanlarından korumak için tüfekle nöbet tutuyor



Ahmet BAYRAK/KABADÜZ (Ordu), (DHA)ORDU´nun Kabadüz ilçesine bağlı Turnalık Yaylası´nda tarlada yetiştirdiği meyve ve sebzelerini yaban hayvanlarından korumak isteyen engelli çiftçi Tevrat Pala (33), elinde av tüfeği ile sabaha kadar nöbet tutuyor.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde yaşayan bedensel engelli çiftçi Tevrat Pala, ailesiyle birlikte yazın 1800 rakımlı Turnalık Yaylası´ndaki Çıtlak Obası´na göç ediyor. Yaklaşık 6 ay boyunca yaylada yaşan Tevrat Pala, hayvancılığın yanı sıra tarlaya ektikleri sebze ve meyvelerin pazarda satarak geçimini sağlıyor. Pala, bölgede son günlerde oldukça sık görülmeye başlayan yaban hayvanlarından tarlasını ve ürünlerini korumak için av tüfeği ile sabah kadar nöbet tutuyor.

`YABAN HAYVANLARI YAKLAŞTIĞINDA HAVAYA ATEŞ AÇIYORUZ´

Amaçlarının yaban hayvanlarını öldürmek olmadığını belirten Tevrat Pala, "Yaylada hem para kazanmak hem de kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için diktiğimiz ürünlerimiz var. Bu ürünleri domuzlardan, ayılardan korumak için gece sabaha kadar nöbet tutuyoruz. Yabani hayvanların yaklaştığını görünce havaya ateş açıyorum. Bu şekilde elimizden geldiğince ürünlerimizi korumaya çalışıyorum. Geceyi gündüz, gündüzü gece yaptım diyebilirim. Ayılar komşularımızın ahırlarına girerek, keçilerini, koyunlarını telef etmeye başladı. Domuzun çengel boynuzları var. Teli yararak tarlaya giriyor. Amaç yabani hayvanları öldürmek değil, korkutmak. Hiçbir canlının ölmesini istemiyoruz ama ürünlerimizi de korumalıyız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ordu / Kabadüz Ahmet BAYRAK

2023-07-02 11:17:47



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